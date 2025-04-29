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Мост Америка-Китай: дипломатический сдвиг или игра в поддавки

Мир

Сенат США во вторник преодолел важный политический рубеж, утвердив кандидатуру Дэвида Пердью на должность посла в Китае. В ходе голосования 64 сенатора поддержали его назначение, 27 высказались против.

США и КНР
Фото: https://twitter.com/USTradeRep/status/1113547417213906944 by U.S. Trade Representative is licensed under Executive Office of the President of the United States
США и КНР

Это решение открывает Пердью путь к одной из самых сложных дипломатических миссий в нынешних условиях — на фоне бушующей торговой войны между Вашингтоном и Пекином. 75-летний Пердью, бывший сенатор от штата Джорджия, имеет за плечами не только опыт политической карьеры (до 2021 года), но и успешную работу в бизнесе. В частности, он занимал пост президента компании Reebok, а также жил и работал в Гонконге, что безусловно станет плюсом в его дипломатической работе.

Однако новому послу США в Китае предстоит нырнуть в самый эпицентр торговых баталий. Ещё утром того же дня министр финансов США Скотт Бессент уклонился от прямого ответа на вопрос о том, ведутся ли сейчас американо-китайские переговоры по урегулированию торговых разногласий.

Эта неопределённость лишь подчёркивает остроту момента: торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира далека от завершения. Напомним, что 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт — мера, задуманная как ответ на торговые дисбалансы Штатов с целым рядом стран.

Суть указа такова: базовые пошлины установлены на уровне 10%, но для 57 государств, включая Китай, действуют повышенные ставки, рассчитанные исходя из величины торгового дефицита США с каждой из них. Трамп прямо заявил: цель нововведений — не просто защита американского рынка, а достижение торгового баланса.

Однако уже через неделю, 9 апреля, американский лидер сделал неожиданное заявление — мол, свыше 75 стран не стали вводить ответные меры и изъявили желание сесть за стол переговоров. В итоге для большинства государств (кроме Китая) Трамп объявил мораторий на ужесточение пошлин — на 90 дней с них будут взиматься "щадящие" 10%.

Что касается Китая, то здесь торговая война достигла апогея. На сегодняшний день совокупная дополнительная пошлина США на китайские товары взлетела до 125%. Пекин ответил симметрично — американские товары тоже облагаются пошлиной в 125%.

Ситуацию дополнительно накаляет ещё одна санкционная мера со стороны Вашингтона: 20-процентная пошлина на китайский импорт, введённая совсем по другому поводу — США обвиняют КНР в недостаточной борьбе с производством синтетических наркотиков. Таким образом, торговая война приобрела черты настоящего экономического противостояния, где стороны не стесняются в методах.

Уточнения

Дэвид Альфред Пердью, младший (англ. David Alfred Perdue, Jr.; 10 декабря 1949, Мейкон, Джорджия) — американский бизнесмен и политик-республиканец, сенатор США от штата Джорджия с 2015 по 2021 годы.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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