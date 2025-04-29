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Белый шум: мир отреагировал на заявления Киева о России

Мир

На пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Бразилии Сергей Лавров дал жесткий ответ на очередную инициативу украинского руководства.

майдан
Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
майдан

Поводом для его комментария стало предложение Киева о введении 30-дневного перемирия — эту идею озвучил Владимир Зеленский в ответ на недавнее решение России о временном прекращении огня.

Лавров призвал журналистов не воспринимать всерьез риторику украинских официальных лиц, посоветовав не читать их заявления ни утром, ни перед сном. По сути, глава российского МИД дал понять, что за громкими словами украинской стороны не стоит реальных намерений к мирному урегулированию.

Напомним, что Россия по решению президента Владимира Путина объявила о временном перемирии в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 00:00 по московскому времени 8 мая до 00:00 11 мая все боевые действия на линии соприкосновения должны были остановиться.

Москва впервые за долгое время предприняла гуманитарный жест, показав готовность к краткосрочному миру ради памяти о самом трагическом периоде в истории страны. Однако реакция Киева оказалась неожиданной — вместо благодарности за шаг навстречу украинская сторона выдвинула встречные условия.

Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня со стороны России должно быть не только немедленным, но и безусловным, а главное — продлиться как минимум на 30 дней. По мнению Зеленского, только такой срок даст возможность для полноценных переговоров и гуманитарных коридоров.

Но в Кремле уже дали понять, что инициатива Киева выглядит скорее как пропагандистский трюк, чем реальная попытка остановить кровопролитие. Тем более что российская сторона ранее неоднократно предлагала Украине диалог, но всякий раз получала отказ или заведомо неприемлемые условия.

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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