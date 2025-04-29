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Авангард мира: Россия и страны БРИКС возглавляют борьбу за справедливость

3:03
Мир

На полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро состоялась важная двусторонняя встреча — Сергей Лавров, глава российского МИД, провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

Страны БРИКС
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Страны БРИКС

Центральной темой диалога стала общая позиция Москвы и Пекина в борьбе за более справедливый и равноправный миропорядок. Лавров подчеркнул, что Россия вместе с Китаем, а также партнерами по БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) находится в авангарде этого глобального движения.

По его словам, такое лидерство накладывает на страны особую ответственность, которую они готовы нести в соответствии с задачами, поставленными президентами двух государств.

Лавров также отметил регулярность встреч с Ван И, что позволяет обоим министрам оперативно реагировать на стремительно меняющуюся мировую обстановку. Он напомнил древнюю китайскую пословицу: "Упаси тебя Бог жить в эпоху перемен".

Раньше эти слова воспринимались как предупреждение, но сегодня, когда Китай стал одним из главных архитекторов нового мироустройства, такие перемены видятся Лаврову уже не как угроза, а как необходимость.

Министр пояснил, что сейчас мир находится на историческом перепутье: с одной стороны, Запад всеми силами пытается сохранить устаревшие односторонние порядки, замешанные на колониальных и неоколониальных методах управления глобальными процессами. С другой стороны, всё явственнее оформляется альтернатива — справедливый многополярный мир, основанный на принципах суверенного равенства государств, что закреплено, в том числе, в Уставе ООН.

Фактически, переговоры в Рио-де-Жанейро стали очередным этапом укрепления российско-китайского стратегического партнерства. Это не первая встреча Лаврова и Ван И в нынешнем году — ещё 31 марта — 1 апреля китайский министр посетил Москву с официальным визитом.

Тогда он был принят президентом РФ Владимиром Путиным и провел развернутые переговоры с российским МИД. По итогам тех встреч стороны подтвердили настрой на совместное продвижение идеи многополярности, а также координацию действий в рамках крупнейших международных площадок — ООН, G20 и, конечно, самого БРИКС.

Эксперты уже называют российско-китайский тандем ключевым драйвером изменений в глобальной политике. Если Запад продолжает настаивать на своей исключительности и диктате правил игры, то Москва и Пекин предлагают миру принципиально иную модель — равноправного диалога, учета интересов всех государств, независимо от их размера и экономического потенциала.

Не случайно БРИКС сегодня воспринимается не просто как экономический клуб, а как прообраз будущего миропорядка, где Азия, Африка и Латинская Америка больше не будут периферией, а равноправными центрами силы.

Уточнения

Ван И — китайский дипломат и государственный деятель, Министр иностранных дел КНР с 25 июля 2023 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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