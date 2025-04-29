Дипломатия США: в ООН заявили о неожиданных проблемах между США и Ираном

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Несмотря на растущую напряженность вокруг иранской ядерной программы, Соединенные Штаты по-прежнему делают ставку на дипломатическое урегулирование конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ООН

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши на заседании Совета Безопасности. По её словам, Вашингтон готов к переговорам, но время для них стремительно истекает. Ши подчеркнула, что если Тегеран не свернёт свою ядерную программу, США будут вынуждены привлечь Иран к полной ответственности — очевидно, имея в виду ужесточение санкций или даже силовые меры.

Такое заявление прозвучало на фоне недавних инициатив администрации Дональда Трампа, направленных на реанимацию ядерной сделки 2015 года (СВПД). Напомним, что ещё в начале марта Трамп неожиданно направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором предложил Тегерану заключить новое соглашение.

Трамп при этом не скрывал ультимативного тона — мол, в случае провала переговоров не исключён военный ответ. Однако иранское руководство с порога отвергло возможность прямых контактов с Вашингтоном, оставив шанс лишь на опосредованные переговоры через третьи страны.

Как раз такие непрямые консультации и ведутся с переменным успехом с весны этого года. 26 апреля в Омане состоялся уже третий раунд встреч между главой иранского МИД Аббасом Аракчи и спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. По итогам переговоров Тегеран выразил сдержанный оптимизм — министр Аракчи заявил, что ход диалога его устраивает, хотя фундаментальные разногласия остаются.

Речь идёт как о деталях потенциального соглашения (например, уровне обогащения урана), так и о более широких вопросах — снятии американских санкций и гарантиях со стороны США. Следующий, четвёртый раунд запланирован на 3 мая, и, по данным портала Axios, местом встречи может стать Рим. При этом оманская сторона, взявшая на себя роль посредника, пока не раскрывает окончательных деталей.

Ситуация отсылает нас к 2015 году, когда Иран и "шестёрка" международных посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция) заключили историческую ядерную сделку. По её условиям Тегеран соглашался заморозить ядерные разработки в обмен на постепенное снятие экономических санкций.

Однако в 2018 году Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения (СВПД) и вернул жёсткие ограничительные меры против Ирана. В ответ Тегеран начал поэтапно сворачивать свои обязательства — в частности, снял ограничения на ядерные исследования и обогащение урана. С тех пор взаимное недоверие лишь нарастало, а часы на иранской ядерной "бомбе замедленного действия" тикают всё быстрее.

Уточнения

Совместный всеобъемлющий план действий — политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана.

