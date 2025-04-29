Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Озабоченность ООН добралась до них: Гуттериш предложил Индии и Пакистану свою помощь
Крепнет дружба народов: армия России рассказала о взаимодействии с солдатами КНДР
Осторожно с дозой: это масло при избытке может стать фактором воспаления и роста опухолей
Украинская мясорубка: жены украинцев пытаются спасти своих мужей, идя на службу в ВСУ
Мост Америка-Китай: дипломатический сдвиг или игра в поддавки
Котлеты, которые удивят: зачем добавлять крапиву в фарш этой весной
Белый шум: мир отреагировал на заявления Киева о России
Укладка не та? Возможно, вы всю жизнь жили с чужим лицом
Ваш диван пахнет затхлостью? Вот как быстро вернуть ему свежий аромат

Враг внутри: разбирательство причин блэкаута в Европе перевернет мир

3:21
Мир

Крупнейший за последние два года сбой в энергосистеме Европейского Союза заставил Еврокомиссию обратить на себя пристальное внимание.

ЛЭП
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЛЭП

В понедельник, около полудня по местному времени, практически вся территория Испании и значительная часть Португалии внезапно оказались обесточены. Масштабное отключение электроэнергии, затронувшее миллионы человек, вызвало массу вопросов о надежности инфраструктуры двух стран Пиренейского полуострова. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен уже заявил о готовности Брюсселя не только оказать техническую поддержку Мадриду и Лиссабону, но и инициировать детальное расследование причин этого чрезвычайного происшествия.

По словам Йоргенсена, ситуация с энергоснабжением в регионе постепенно нормализуется, однако серьезность инцидента не оставляет сомнений.

В своем сообщении еврокомиссар подчеркнул, что Еврокомиссия готова подключиться к выяснению всех обстоятельств масштабного сбоя. Йоргенсен также выразил уверенность, что тщательный анализ произошедшего поможет предотвратить подобные аварии в будущем. На данный момент Испания уже объявила о полной стабилизации работы энергосистем — соответствующее заявление распространил местный оператор электросетей сутки спустя после начала коллапса.

Тем временем португальская энергетическая компания REN озвучила предварительную версию причин отключения электричества. По её данным, в основе сбоя лежало редкое атмосферное явление, вызванное аномальными температурными перепадами над испанской территорией.

Якобы именно это природное каприз привело к лавинообразному выходу из строя линий электропередачи, что и парализовало энергосистемы сразу двух стран. Однако в Еврокомиссии не спешат полагаться на столь быстрое объяснение и намерены провести собственное разбирательство, чтобы установить не только техническую, но и организационную подоплёку ЧП.

Эксперты уже обратили внимание, что похожие инциденты в ЕС хоть и случались ранее, но носили локальный характер и быстро устранялись. Авария же в Испании и Португалии выделяется не только территориальным размахом, но и синхронностью сбоя в двух соседних государствах. Теперь европейские регуляторы будут выяснять, была ли это действительно случайная техническая накладка или в системе есть более глубокие проблемы — например, устаревшее оборудование, нехватка инвестиций в модернизацию сетей или элементарное отсутствие межгосударственной координации.

Если расследование Еврокомиссии выявит системные недочёты в энергетической инфраструктуре Южной Европы, это может привести к серьёзным реформам в энергетической политике ЕС.

В частности, не исключено усиление контроля за техническим состоянием ЛЭП, ускоренное внедрение "умных сетей" (Smart Grid) и даже пересмотр принципов финансирования региональных энергопроектов. В условиях растущей зависимости Европы от стабильного электроснабжения такие ЧП становятся не просто досадными инцидентами, а сигналами о необходимости кардинальной перезагрузки всей отрасли.

Уточнения

Ю́жная Евро́па согласно ряду современных классификаций — историко-политико-культурно-географический регион на юге Европы, включающий в себя государства на берегу Средиземного моря и Пиренейского полуострова (Португалия, Испания, Андорра), Монако, государства, расположенные на Апеннинском полуострове (Италия, Ватикан, Сан-Марино), Грецию, а также островные государства Мальта и Кипр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Садоводство, цветоводство
Никаких удобрений: что действительно любит лук Аудио 
Дизельная ловушка на миллион: печальный опыт владельца Пежо
Авто
Дизельная ловушка на миллион: печальный опыт владельца Пежо Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Последние материалы
У женщин нет прав: радикальные меры Америки повергнут в шок
Немцы чуят подвох: Германия поймала Киев на лжи и манипуляциях о мире
Несправедливый мир: БРИКС готовы ответить на односторонние санкции Запада
Просьба о пощаде: Лавров раскрыл, почему Запад просит прекратить огонь
А судьи кто: Россия предложила революционных подход к международным судебным инстанциям
Уничтожить бомбы: уничтожение ядерного арсенала возможно при диалоге США и РФ
Автомобилисты в шоке: 5 мифов об уходе за авто, в которые вы до сих пор верите
Бойкот кока-колы и бургеров — Дания приняла неординарные меры против США
Остановить Израиль: в ООН призвали мир к неожиданным действиям
Время для диалога: Россия готова на прямые переговоры с Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.