Враг внутри: разбирательство причин блэкаута в Европе перевернет мир

3:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Крупнейший за последние два года сбой в энергосистеме Европейского Союза заставил Еврокомиссию обратить на себя пристальное внимание.

Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЛЭП

В понедельник, около полудня по местному времени, практически вся территория Испании и значительная часть Португалии внезапно оказались обесточены. Масштабное отключение электроэнергии, затронувшее миллионы человек, вызвало массу вопросов о надежности инфраструктуры двух стран Пиренейского полуострова. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен уже заявил о готовности Брюсселя не только оказать техническую поддержку Мадриду и Лиссабону, но и инициировать детальное расследование причин этого чрезвычайного происшествия.

По словам Йоргенсена, ситуация с энергоснабжением в регионе постепенно нормализуется, однако серьезность инцидента не оставляет сомнений.

В своем сообщении еврокомиссар подчеркнул, что Еврокомиссия готова подключиться к выяснению всех обстоятельств масштабного сбоя. Йоргенсен также выразил уверенность, что тщательный анализ произошедшего поможет предотвратить подобные аварии в будущем. На данный момент Испания уже объявила о полной стабилизации работы энергосистем — соответствующее заявление распространил местный оператор электросетей сутки спустя после начала коллапса.

Тем временем португальская энергетическая компания REN озвучила предварительную версию причин отключения электричества. По её данным, в основе сбоя лежало редкое атмосферное явление, вызванное аномальными температурными перепадами над испанской территорией.

Якобы именно это природное каприз привело к лавинообразному выходу из строя линий электропередачи, что и парализовало энергосистемы сразу двух стран. Однако в Еврокомиссии не спешат полагаться на столь быстрое объяснение и намерены провести собственное разбирательство, чтобы установить не только техническую, но и организационную подоплёку ЧП.

Эксперты уже обратили внимание, что похожие инциденты в ЕС хоть и случались ранее, но носили локальный характер и быстро устранялись. Авария же в Испании и Португалии выделяется не только территориальным размахом, но и синхронностью сбоя в двух соседних государствах. Теперь европейские регуляторы будут выяснять, была ли это действительно случайная техническая накладка или в системе есть более глубокие проблемы — например, устаревшее оборудование, нехватка инвестиций в модернизацию сетей или элементарное отсутствие межгосударственной координации.

Если расследование Еврокомиссии выявит системные недочёты в энергетической инфраструктуре Южной Европы, это может привести к серьёзным реформам в энергетической политике ЕС.

В частности, не исключено усиление контроля за техническим состоянием ЛЭП, ускоренное внедрение "умных сетей" (Smart Grid) и даже пересмотр принципов финансирования региональных энергопроектов. В условиях растущей зависимости Европы от стабильного электроснабжения такие ЧП становятся не просто досадными инцидентами, а сигналами о необходимости кардинальной перезагрузки всей отрасли.

Уточнения

Ю́жная Евро́па согласно ряду современных классификаций — историко-политико-культурно-географический регион на юге Европы, включающий в себя государства на берегу Средиземного моря и Пиренейского полуострова (Португалия, Испания, Андорра), Монако, государства, расположенные на Апеннинском полуострове (Италия, Ватикан, Сан-Марино), Грецию, а также островные государства Мальта и Кипр.

