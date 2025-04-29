У женщин нет прав: радикальные меры Америки повергнут в шок

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Министерство обороны США приняло решение о закрытии очередной инициативы в рамках концепции разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пентагон

На этот раз под сокращение попала программа "Женщины, мир и безопасность" (WPS), направленная на расширение женского участия в процессах принятия решений по вопросам обороны и глобальной стабильности. Об этом сообщил во вторник глава Пентагона Пит Хегсет, назвав завершение проекта предметом своей гордости.

По мнению Хегсета, программа WPS, продвигаемая ООН и активно поддерживаемая феминистскими и левыми активистами, стала скорее бюрократическим балластом для военных, чем действенным механизмом.

Он подчеркнул, что, несмотря на политическую конъюнктуру, в армейской среде инициатива вызывала скорее негативную реакцию, отвлекая командиров и рядовых солдат от их основной задачи — подготовки к боевым действиям. Хегсет дал понять, что подобная "учетная" повестка, внедренная в период администрации Джо Байдена, лишь создавала дополнительную нагрузку на личный состав.

Сама программа основывалась на идее, что вопросы мира, безопасности и обороны должны решаться с обязательным учетом женской перспективы. Парадоксально, но старт этой инициативе был дан еще в первый президентский срок Дональда Трампа: именно при нём в 2017 году был принят одноименный закон, заложивший законодательную базу WPS. Однако за годы действия программы в Пентагоне пришли к выводу, что её теоретическая ценность не оправдала себя на практике. Вместо реального усиления обороноспособности военные столкнулись с избыточным документооборотом и необходимостью отчитываться о гендерных показателях в ущерб оперативной работе.

Это решение Пентагона стало очередным шагом в череде сокращений DEI-проектов в США. Ранее американские власти уже отменили свыше 400 грантов на развитие программ равенства и инклюзивности на общую сумму более 200 миллионов долларов.

Об этом официально сообщил департамент государственной эффективности (DOGE), курирующий вопросы оптимизации госрасходов. Критики инициатив подобного рода давно указывают, что они превращаются в формальную "галочку" для отчетности перед общественностью, тогда как реальные ресурсы уходят на абстрактные исследования и семинары, а не на укрепление национальной безопасности.

Уточнения

Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет — американский телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. Министр обороны США с 25 января 2025 года.

