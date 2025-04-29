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Главная угроза ВТО и Америке: в БРИКС подготовили сокрушительный ответ на политику США

3:10
Мир

На встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро (28-29 апреля) лейтмотивом всех выступлений стала тревога по поводу протекционистской политики США.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Об этом журналистам рассказал Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ и шерпа России в объединении БРИКС.

По его словам, озабоченность Вашингтоном прозвучала не только в официальных речах, но и в кулуарных дискуссиях — все участники объединения сошлись во мнении, что торговые войны, развязанные Америкой, наносят серьёзный удар по глобальной торговле и перспективам экономического роста.

Особую критику вызвал тот факт, что США в лице своей администрации уже который год фактически саботируют нормальное функционирование Всемирной торговой организации (ВТО). Рябков подчеркнул, что особенно болезненным является паралич апелляционного органа ВТО — главного механизма разрешения торговых споров. В Москве убеждены: всё происходящее в международной торговле отражает глубоко односторонние и предвзятые подходы Вашингтона, для которого собственные интересы ставятся выше любых международных договорённостей.

Напомним, что именно в начале апреля США запустили новый виток торговой агрессии. 2 апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт — с базовой ставкой 10%. Однако уже через неделю расклад изменился: для 57 стран были введены дифференцированные тарифы, рассчитанные по хитрой формуле — величина пошлины стала зависеть от объёма торгового дефицита США с каждой из них. Цель казалась прозрачной: ликвидировать дисбаланс раз и навсегда.

Но уже 9 апреля Трамп неожиданно объявил о своеобразной "амнистии" — 75 государств не ответили зеркальными мерами и запросили переговоры, а потому для них (за исключением Китая) пошлина была заморожена на уровне 10% на 90 дней. Фактически США дали паузу для тех, кто готов сесть за стол переговоров на американских условиях.

Однако с Китаем всё гораздо жёстче. Торговая война между Пекином и Вашингтоном уже давно перешла в новую фазу: дополнительная "взаимная" пошлина США на китайские товары достигла фантастических 125%. КНР ответил симметрично — теперь американские товары облагаются той же ставкой 125%. Но и это не всё: Соединённые Штаты дополнительно ввели 20-процентную пошлину на китайский импорт, связав её с якобы недостаточной борьбой Пекина с оборотом синтетических наркотиков. В итоге китайско-американская торговая война стала самым наглядным примером того самого "одностороннего подхода", о котором говорил Рябков. Мир всё больше убеждается: в торговой политике США ныне царят не правила ВТО, а принцип "кто сильнее, тот и прав".

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Всеми́рная торго́вая организа́ция — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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