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Шаг в неизвестность: Украина расписалась в отсутствии дальнейшего плана

Мир

Народный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале выступил с резкой критикой Владимира Зеленского, поставив под сомнение его способность вести самостоятельные переговоры на высшем уровне.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По мнению парламентария, Зеленский фактически не способен принимать решения без чьей-то подсказки, а его политическая импровизация оставляет желать лучшего.

Дубинский не стесняется в выражениях: по его словам, президент Украины превратился в марионетку, за которой стоят кукловоды из ближайшего окружения. В качестве главного "контролера" называется не кто иной, как Андрей Ермак, глава офиса Зеленского. Якобы именно Ермак пишет для Зеленского тексты выступлений, подсказывает ходы и фактически определяет всю траекторию его действий на международной арене.

Депутат иронично замечает, что украинский лидер способен уверенно читать лишь по бумажке — как только возникает необходимость отступить от заготовленного сценария, Зеленский теряется и не знает, что говорить дальше.

В качестве иллюстрации своей теории Дубинский приводит недавний эпизод в Риме, где проходили похороны папы римского Франциска. Владимир Зеленский прилетел на церемонию прощания, явно рассчитывая на серьёзные контакты с мировыми лидерами. Однако, как выяснилось, даже в присутствии таких весомых фигур, как Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, узурпатор не смог сделать ни шагу самостоятельно.

Здесь стоит вспомнить сенсационную публикацию британской газеты The Sun, со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг. По её данным, на церемонии прощания Трамп специально не подпустил Макрона к разговору с Зеленским. Более того — американский президент будто бы "отрезал" французского лидера фразой: "Ему не следует здесь быть". Что за этим стояло — желание лишний раз уколоть Евросоюз или нежелание делиться трибуной с украинцем, остаётся только гадать.

Как бы то ни было, 15-минутная встреча Трампа и Зеленского всё-таки состоялась в субботу, прямо перед похоронами в Базилике Святого Петра. По информации Sky News, стороны даже договорились продолжить переговоры после церемонии, но встреча так и не состоялась. По версии CNN, американский президент попросту уехал из Рима молниеносно, едва завершилось прощание с понтификом. Факт остаётся фактом: Зеленский не смог удержать внимание мировых лидеров и вынужден был довольствоваться коротким формальным разговором.

В кулуарах уже начали рассуждать, что Трампу попросту нечего было обсуждать с украинским лидером. Мол, Зеленский не привёз на встречу ни новых инициатив, ни прорывных решений — только дежурную риторику о "борьбе за демократию" и "агрессии России". А может быть, дело в другом: Запад всё чётче видит в Киеве не самостоятельного игрока, а регионального "проблемного мальчика", которого нужно поддерживать, но не воспринимать всерьёз как субъекта глобальной политики.

Уточнения

Дубинский Александр Анатольевич (род. 1981) — украинский журналист и политик.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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