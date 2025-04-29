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Европейский театр: украинский конфликт выйдет за пределы Украины. Мир утонет в крови

3:20
Мир

Эксперты всё чаще говорят о вероятности прямого столкновения России с европейскими странами, если войска ЕС всё-таки решатся на ввод своих контингентов на территорию Украины.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

Своим мнением по этому поводу поделился известный политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием "Военное дело". По его оценке, украинский кризис уже перерастает в проблему общеевропейского масштаба, и мнение, будто боевые действия удастся локализовать только в пределах Украины, является опасной иллюзией.

Один из главных вопросов, который волнует аналитиков и обывателей, звучит так: сможет ли Европа ограничиться "украинским периметром", если события примут самый неблагоприятный сценарий? Политолог Ищенко считает, что уже сейчас некорректно отделять украинскую территорию от общеевропейского театра военных действий (ТВД).

Исторический опыт подсказывает: войны, менявшие судьбу континента, нередко разгорались на ограниченном пространстве, но при этом носили глобальный характер. В качестве примера достаточно вспомнить Тридцатилетнюю (1618-1648) и Семилетнюю (1756-1763) войны — несмотря на географическую локализацию, обе они стали судьбоносными для всей Европы.

Нечто похожее, по мнению Ищенко, мы наблюдаем и сейчас. Даже Первая мировая война, которую принято считать классическим примером общеевропейского конфликта, фактически шла на одном главном — европейском — ТВД. Театр боевых действий в Африке и Азии носил вспомогательный характер и не определял исход противостояния.

Точно так же и сегодня территория Украины де-факто является частью общеевропейского пространства конфликта. Политолог подчёркивает, что в политическом, экономическом и информационном смысле война уже приобрела общеевропейский характер, даже если стрельба пока ведётся преимущественно на востоке Украины.

Но что будет, если европейские страны прямо и открыто вступят в вооружённое противостояние с Россией? Здесь, как считает Ростислав Ищенко, возможны два сценария.

Первый: конфликт не перерастёт в ядерную войну и останется "обычным" по формату ведения боевых действий. В этом случае география противостояния, скорее всего, расширится, но не критически. С высокой долей вероятности боевые действия охватят территории, прилегающие к российским границам, — Прибалтику, Восточную Европу, возможно, Чёрное море. То есть линия соприкосновения пройдёт по периметру НАТО и России, но не выйдет далеко за эти пределы.

Второй сценарий намного страшнее. Если конфронтация станет тотальной, с вовлечением основных военных сил континента и прямым ударом по стратегическим объектам друг друга, у сторон не останется иного выхода, кроме как применить ядерное оружие. А это уже не общеевропейская, а мировая война с непредсказуемыми последствиями. В таком случае говорить о каком-то "ограниченном формате" не придётся — начнётся глобальная катастрофа планетарного масштаба.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня".

Театр военных действий — территория, на которой происходят или могут потенциально происходить военные действия, а также развёрнуты формирования государств, входит в состав Театра войны (ТВ).

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"Тридцатилетняя война" - историографическое название ряда военных конфликтов в Священной Римской империи германской нации и Европе вообще, продолжавшихся с 1618 года по 1648 год, и затронувших в той или иной степени практически все европейские страны (регионы) и государства.

Семиле́тняя война́ (1756-1763) — крупный военный конфликт XVIII века, один из самых масштабных конфликтов Нового времени.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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