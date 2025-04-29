В преддверии памятной даты, связанной с борьбой против фашистской идеологии, в России вновь заговорили о величии подвига советского народа.
Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя партии "Единая Россия", выступил с важным заявлением. По его мнению, роль России в истории борьбы с тоталитарными режимами имеет исключительное значение, которое невозможно переоценить.
Медведев подчеркнул, что восемь десятилетий назад Советский Союз взял на себя бремя ответственности за судьбу мира, когда ценой неимоверных усилий и жертв одержал победу над гитлеровской Германией.
Этот исторический момент стал поворотным в мировой истории, поскольку именно наша страна сломила хребет фашистской машине, угрожавшей поработить весь мир. Однако, как отметил Медведев, сегодня Россия вновь сталкивается с реинкарнацией фашистской идеологии, пусть и в несколько ином обличье. По его словам, современный мир вынуждает страну вступить в новую схватку — теперь уже с уродливым наследием нацизма, которое вновь пытается заявить о себе.
Дми́трий Анато́льевич Медве́дев — российский государственный и политический деятель.
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