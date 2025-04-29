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Надежда на дипломатию: Россия готова урегулировать конфликт миром

1:23
Мир

На фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о готовящемся усилении давления на Россию в контексте украинского конфликта, в Кремле чётко обозначили свою принципиальную позицию.

Флаг России
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Флаг России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва твёрдо ориентирована на мирное урегулирование, в то время как европейские столицы, судя по риторике Макрона, по-прежнему делают ставку на эскалацию. Напомним, что ранее Макрон в интервью изданию Paris Match выразил уверенность в том, что в ближайшие 8-10 дней Запад сможет мобилизовать новые рычаги воздействия на Россию, включая возможные санкции и усиление военной поддержки Украины.

По мнению Пескова, подобные заявления лишний раз раскрывают истинные намерения Запада: вместо поиска компромиссов и дипломатических решений в европейских столицах наращивают готовность к продолжению конфликта.

В противовес этой стратегии Москва наращивает усилия, направленные на постепенный вывод конфликта в плоскость переговоров. Песков особо подчеркнул, что Россия не поддаётся на провокации и не меняет свою линию: все действия Кремля подчинены главной цели — достижению устойчивого мирного урегулирования, а не временному замораживанию боевых действий.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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