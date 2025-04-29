Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меган Маркл честно ответила на вопрос о желании стать президентом
Три дня тишины: почему Украина рискует упустить шанс на мир
Скандалы, долги и забвение: почему легенда 90-х Жанна Агузарова исчезла со сцены?
Рецепт, который прячут фитнес-гиды: волшебный напиток для ленивых чемпионов
Раскрыт секрет тренировок, развивающих силу, гибкость и выносливость одновременно
Спорткар или бутафория: что скрывает двойной выхлоп
Зарплаты курьеров выше, чем у учителей! В Госдуме объяснили, почему это нормально
Телефон прежде всего! Платон раскрыл Собчак свои планы на будущее — это неожиданно
Свежий ветер перемен: чем удивят туристов обновлённые каналы Амстердама

Свергнуть Трампа: в Америке предпринята попытка скинуть Трампа с должности президента

Мир

В стенах американского Конгресса разгорается новый скандал: демократ Шри Танедар, член палаты представителей, объявил о внесении резолюции об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Это заявление стало первой в текущем году попыткой законодателя-демократа инициировать процедуру импичмента главы государства или представителей его администрации. Однако перспективы данного начинания остаются туманными — контроль над Конгрессом по-прежнему удерживают республиканцы, что существенно снижает шансы Танедара на успех.

По словам конгрессмена, подготовленная им резолюция включает семь конкретных обвинений против Трампа. В их числе — воспрепятствование правосудию, действия, квалифицируемые как международная агрессия, неправомерное создание новых ведомств (речь идет о департаменте государственной эффективности США, курируемом предпринимателем Илоном Маском), а также коррупционные проявления и так называемое "тираническое превышение полномочий". Именно последнее обвинение Танедар считает одним из наиболее весомых аргументов против действующего президента.

В своей аргументации конгрессмен ссылается на неоднозначные решения Трампа, которые, по его мнению, далеко выходят за рамки конституционных полномочий главы государства. Примечательно, что совсем недавно — 25 апреля — в журнале Time было опубликовано интервью с Трампом, где он отверг подобные претензии. В беседе с журналистами президент настаивал на том, что не стремится к расширению президентских полномочий, а лишь эффективно использует те возможности, которые заложены в конституции США. Трамп также подчеркнул, что за первые сто дней работы его администрация сумела достичь внушительных результатов, особенно в сфере внешней торговли.

Тем не менее, Танедар и поддерживающие его демократы убеждены: подобные заявления Трампа лишь подтверждают их худшие опасения. По их версии, президент, прикрываясь ссылками на основной закон страны, на деле проводит политику, угрожающую базовым принципам американской демократии.

Как итог — демократ из палаты представителей решился на этот шаг, прекрасно понимая его сложность, но считая его необходимым для восстановления конституционного порядка.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Домашние животные
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить Аудио 
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли
Наука и техника
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли Аудио 
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Красота и стиль
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Последние материалы
Свергнуть Трампа: в Америке предпринята попытка скинуть Трампа с должности президента
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Полная блокада: Индия намерена полностью блокировать Пакистан
Боевая тревога: Румыния подняла свои ВВС изза Украины
Теплоход Москва: легенда советских рек
Возвращение в большую игру: РФ укрепляется в мировой экономике, США теряют позиции
Герои и предатели: история бойца ВСУ, перешедшего на сторону РФ. Пропаганда Киева говорила ему любить Бандеру
Кризис смерти: Маск сделал неожиданное заявление о демографической яме
Мой пельмень перед едой: простой трюк, который изменит привычное блюдо
Путь на Часов Яр: наступление армии России на Донбассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.