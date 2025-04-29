Свергнуть Трампа: в Америке предпринята попытка скинуть Трампа с должности президента

В стенах американского Конгресса разгорается новый скандал: демократ Шри Танедар, член палаты представителей, объявил о внесении резолюции об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Это заявление стало первой в текущем году попыткой законодателя-демократа инициировать процедуру импичмента главы государства или представителей его администрации. Однако перспективы данного начинания остаются туманными — контроль над Конгрессом по-прежнему удерживают республиканцы, что существенно снижает шансы Танедара на успех.

По словам конгрессмена, подготовленная им резолюция включает семь конкретных обвинений против Трампа. В их числе — воспрепятствование правосудию, действия, квалифицируемые как международная агрессия, неправомерное создание новых ведомств (речь идет о департаменте государственной эффективности США, курируемом предпринимателем Илоном Маском), а также коррупционные проявления и так называемое "тираническое превышение полномочий". Именно последнее обвинение Танедар считает одним из наиболее весомых аргументов против действующего президента.

В своей аргументации конгрессмен ссылается на неоднозначные решения Трампа, которые, по его мнению, далеко выходят за рамки конституционных полномочий главы государства. Примечательно, что совсем недавно — 25 апреля — в журнале Time было опубликовано интервью с Трампом, где он отверг подобные претензии. В беседе с журналистами президент настаивал на том, что не стремится к расширению президентских полномочий, а лишь эффективно использует те возможности, которые заложены в конституции США. Трамп также подчеркнул, что за первые сто дней работы его администрация сумела достичь внушительных результатов, особенно в сфере внешней торговли.

Тем не менее, Танедар и поддерживающие его демократы убеждены: подобные заявления Трампа лишь подтверждают их худшие опасения. По их версии, президент, прикрываясь ссылками на основной закон страны, на деле проводит политику, угрожающую базовым принципам американской демократии.

Как итог — демократ из палаты представителей решился на этот шаг, прекрасно понимая его сложность, но считая его необходимым для восстановления конституционного порядка.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

