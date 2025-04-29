Полная блокада: Индия намерена полностью блокировать Пакистан

2:50 Your browser does not support the audio element. Мир

После жестокого теракта в Джамму и Кашмире, унесшего жизни 25 индийских граждан и одного непальца, Дели решил перейти к решительным мерам.

Фото: Press Information Bureau on behalf of Ministry of Defence, Government of India is licensed under Government Open Data License - India (GODL) Индийский танк

По информации Economic Times, индийские власти рассматривают возможность закрытия воздушного пространства и портов для пакистанских авиа- и морских перевозчиков. Это станет очередным витком эскалации в затяжном конфликте двух стран.

Напомним, что волна напряженности поднялась 22 апреля, когда группа вооруженных боевиков атаковала туристов в долине Байсаран (Пахалгам, Джамму и Кашмир).

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. Индия не замедлила с ответом: уже в первые дни после атаки Дели выслал пакистанских военных атташе, приостановил действие более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и закрыл ключевой наземный пункт пропуска Аттари.

Пакистан, не желая сдавать позиции, ответил зеркально. Исламабад приостановил все двусторонние соглашения с Индией, закрыл свое небо для индийских авиакомпаний и выступил с грозным предупреждением: любая попытка Индии перекрыть водный поток или нарушить права нижних прибрежных государств будет расценена как акт войны. Риторика, знакомая по прежним конфликтам, но на этот раз градус враждебности зашкаливает.

Теперь под удар может попасть Pakistan International Airlines (PIA) — государственная авиакомпания, годами использующая индийское воздушное пространство для рейсов в Юго-Восточную Азию (Малайзия, Сингапур, Таиланд).

Если Индия реализует свои планы, PIA будет вынуждена делать огромный крюк, что парализует финансовое состояние и без того убыточной компании. Напомним, что с июня 2020 года по ноябрь 2024-го PIA вообще не имела права летать в Европу из-за запрета Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Тот кризис поставил перевозчика на грань банкротства, а правительство Пакистана было вынуждено выставить авиакомпанию на продажу.

Фактически, новые санкции Индии добивают экономику Пакистана. Удар по PIA станет катастрофой для транспортной отрасли страны, которая и так переживает тяжелый экономический кризис. В Исламабаде это понимают, но ответить адекватно не могут — слишком велика разница в экономических и военных потенциалах Индии и Пакистана.

*Организация запрещена на территории Российской Федерации.

Уточнения

Пакиста́н — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.

