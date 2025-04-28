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Разбитую гитару Курта Кобейна приобрели за рекордную сумму

Мир

Разбитая гитара рокера Курта Кобейна вызвала ажиотаж на сайте аукциона. Её продали за огромную сумму.

Гитара
Фото: unsplash.com by Marcus Neto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гитара

Свыше десяти ставок поставили, прежде чем объявили победителя и нового хозяина инструмента.

Гитару знаменитого музыканта приобрел долларовый миллионер из Техаса. Он купил ее за 101,5 тыс. долларов (около 8,4 млн руб.), при том, что минимальная ставка составляла 30 тыс. долларов (2,5 млн руб.).

Эту гитару разбили во время тура Nirvana по Европе в 1992 году. Затем её восстановили до рабочего состояния, однако Курт больше не использовал её на концертах, пишет KP. RU.

Кстати, это не самый дорогой лот из вещей музыканта. Гитару, на которой он сыграл "Smells Like Teen Spirit" купили за 4,5 млн долларов.

Уточнения

Курт До́нальд Кобе́йн (англ. Kurt Donald Cobain; 20 февраля 1967, Абердин, Вашингтон — 5 апреля 1994, Сиэтл, Вашингтон) — американский рок-музыкант, вокалист, гитарист и автор песен.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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