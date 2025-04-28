Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Королевская драма: почему принц Гарри не встретился с больным отцом
Никаких подозрений: Ольга Орлова раскрыла тайну доверия в своём браке
Забытые уголки Страсбурга: как один ресторан превращает каждый ужин в кулинарное приключение
Как сделать суп густым без муки: трюки шеф-поваров, о которых мало кто знает
Всё время зеваешь? Возможно, это не усталость, а тревожный симптом
Врачи бьют тревогу: популярный метод увлажнения из TikTok вызывает сухость и морщины
Играете с огнём: как одно прикосновение может испортить здоровье и характер кошки
Семейная тайна в ирландском поместье: Брэд Питт столкнётся со сверхъестественным
Французы делают комфорт доступным: новая версия Citroën C4

Путин президент мира: возможный польский президент восхищается Путиным. Он признался в этом на публику

1:51
Мир

Мачей Мацяк, кандидат в президенты Республики Польша, публично выразил восхищение российским лидером Владимиром Путиным.

Польский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Польский флаг

По его мнению, способность Путина выдерживать колоссальное внешнее давление свидетельствует о том, что он является чрезвычайно эффективным политиком.

Такие слова Мацяк произнёс в ответ на вопрос своего оппонента на дебатах — Марека Якубяка, который поинтересовался, испытывает ли Мацяк личное уважение к главе российского государства.

Мацяк не стал отрицать своих симпатий, подчеркнув, что в польской политике вряд ли кто-то смог бы долго удерживать стабильность под таким мощным прессингом, какой испытывает Путин. Фактически, Мацяк поставил Путина в пример польским политикам, дав понять, что его методы управления и хладнокровие под давлением заслуживают отдельного изучения.

Между тем, эти высказывания прозвучали на фоне напряжённой избирательной кампании в Польше. Уже 18 мая состоится первый тур президентских выборов, где будут определены два кандидата, которые в случае необходимости пройдут во второй тур 1 июня. Особенность нынешней гонки в том, что действующий президент Анджей Дуда не имеет права баллотироваться повторно — он уже занимает пост второй срок подряд, что запрещено польской конституцией.

По итогам большинства социологических замеров, сейчас лидируют два фаворита президентской гонки. С большой долей вероятности во второй тур пройдут Кароль Навроцкий — кандидат от партии "Право и справедливость" (PiS), занимающий пост директора Института национальной памяти, и Рафал Тшасковский — представитель правящей коалиции во главе с премьер-министром Дональдом Туском

Уточнения

Ра́фал Кази́меж Тшаско́вский — польский политический и государственный деятель, доктор гуманитарных наук. 

До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года. Его премьерство является самым длительным в истории республики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Уловка для аэропорта: как легко обмануть весы на регистрации и не переплатить за сумку
Туризм
Уловка для аэропорта: как легко обмануть весы на регистрации и не переплатить за сумку Аудио 
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Туризм
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Последние материалы
Никаких подозрений: Ольга Орлова раскрыла тайну доверия в своём браке
Забытые уголки Страсбурга: как один ресторан превращает каждый ужин в кулинарное приключение
Как сделать суп густым без муки: трюки шеф-поваров, о которых мало кто знает
Всё время зеваешь? Возможно, это не усталость, а тревожный симптом
Врачи бьют тревогу: популярный метод увлажнения из TikTok вызывает сухость и морщины
Играете с огнём: как одно прикосновение может испортить здоровье и характер кошки
Семейная тайна в ирландском поместье: Брэд Питт столкнётся со сверхъестественным
Путин президент мира: возможный польский президент восхищается Путиным. Он признался в этом на публику
Французы делают комфорт доступным: новая версия Citroën C4
Сильные и мускулистые ноги вам гарантированы: выполняйте 3 упражнения на квадрицепсы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.