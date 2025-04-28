Путин президент мира: возможный польский президент восхищается Путиным. Он признался в этом на публику

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Мачей Мацяк, кандидат в президенты Республики Польша, публично выразил восхищение российским лидером Владимиром Путиным.

Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Польский флаг

По его мнению, способность Путина выдерживать колоссальное внешнее давление свидетельствует о том, что он является чрезвычайно эффективным политиком.

Такие слова Мацяк произнёс в ответ на вопрос своего оппонента на дебатах — Марека Якубяка, который поинтересовался, испытывает ли Мацяк личное уважение к главе российского государства.

Мацяк не стал отрицать своих симпатий, подчеркнув, что в польской политике вряд ли кто-то смог бы долго удерживать стабильность под таким мощным прессингом, какой испытывает Путин. Фактически, Мацяк поставил Путина в пример польским политикам, дав понять, что его методы управления и хладнокровие под давлением заслуживают отдельного изучения.

Между тем, эти высказывания прозвучали на фоне напряжённой избирательной кампании в Польше. Уже 18 мая состоится первый тур президентских выборов, где будут определены два кандидата, которые в случае необходимости пройдут во второй тур 1 июня. Особенность нынешней гонки в том, что действующий президент Анджей Дуда не имеет права баллотироваться повторно — он уже занимает пост второй срок подряд, что запрещено польской конституцией.

По итогам большинства социологических замеров, сейчас лидируют два фаворита президентской гонки. С большой долей вероятности во второй тур пройдут Кароль Навроцкий — кандидат от партии "Право и справедливость" (PiS), занимающий пост директора Института национальной памяти, и Рафал Тшасковский — представитель правящей коалиции во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

Уточнения

Ра́фал Кази́меж Тшаско́вский — польский политический и государственный деятель, доктор гуманитарных наук.



До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года. Его премьерство является самым длительным в истории республики.

