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Елисейская лужа: Франция смеется с попыток Макрона оправдаться после унижения

2:38
Мир

Французскую политическую элиту охватила настоящая тревога после событий в Ватикане, где произошла неожиданная стычка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и американским лидером Дональдом Трампом.

Министерство иностранных дел Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Министерство иностранных дел Франции

Такой точки зрения придерживается Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты". По его мнению, нервозность в коридорах Елисейского дворца достигла пика после публикации британской газеты The Sun, растиражировавшей скандальную историю.

Филиппо утверждает, что руководство французского президентского дворца пребывает в состоянии глубокой обеспокоенности.

Всё началось с того, что The Sun со ссылкой на известного специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг обнародовала детали якобы произошедшего конфликта.

Согласно этим данным, Дональд Трамп категорически отказал Эммануэлю Макрону в возможности присоединиться к его беседе с Владимиром Зеленским. Более того, американский лидер якобы жёстко осадил французского коллегу фразой: "Здесь вам не место". Филиппо фактически солидаризировался с этой версией, написав, что Трамп поставил Макрона на место, и это, по его словам, стало концом политической игры.

Однако стоит вернуться к самим событиям в Ватикане, где проходила церемония прощания с папой римским Франциском. Именно там, по информации The Sun, и развернулась эта деликатная сцена.

Никола Хиклинг, профессиональный лип-ридер (специалист по чтению по губам), изучив видеозаписи, пришёл к выводу: Трамп недвусмысленно дал понять Макрону, что его участие в разговоре с Зеленским нежелательно. Разумеется, в Елисейском дворце уже отреагировали на эти публикации, назвав их абсолютной выдумкой и заявив, что формат встреч был согласован заранее.

Что действительно известно о том дне, так это сам факт короткой, но насыщенной встречи Трампа и Зеленского. По данным Sky News, хозяин Белого дома провёл с украинским лидером 15-минутный разговор прямо перед началом похоронной церемонии в Базилике Святого Петра.

Источники телеканала утверждали, будто стороны договорились продолжить диалог чуть позже, уже после всех официальных мероприятий. Однако, как передаёт CNN, планы сорвались: Трамп сразу после службы покинул Рим, даже не задержавшись для обещанной беседы. В итоге, никаких официальных подтверждений второй встречи не появилось — лишь обрывки слухов и версий.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

Флориа́н Филиппо́ — французский политик, лидер партии "Патриоты" (с 2017 года).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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