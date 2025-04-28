Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семейная тайна в ирландском поместье: Брэд Питт столкнётся со сверхъестественным
Путин президент мира: возможный польский президент восхищается Путиным. Он признался в этом на публику
Французы делают комфорт доступным: новая версия Citroën C4
Сильные и мускулистые ноги вам гарантированы: выполняйте 3 упражнения на квадрицепсы
Косметика поможет скинуть пару десятков лет: как делать макияж для зрелой кожи 50+
Конфликт из-за бурения в Балтийском море: почему польский проект вызвал возмущение у немцев
Как сделать ремонт мечты без кредита: секреты бюджетного стиля
Наконец-то справедливость: Погребняк восхитил новый закон об алиментщиках
Елисейская лужа: Франция смеется с попыток Макрона оправдаться после унижения

Французская истерия: Трамп унизил Макрона, но Париж пытается держать лицо

Мир

По информации британской газеты The Sun, со ссылкой на известного специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг, президент США Дональд Трамп якобы намеренно не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к его разговору с Владимиром Зеленским.

Трамп
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

Более того, по версии The Sun, Трамп якобы заявил, что Макрону "не следует здесь быть". Елисейский дворец, однако, поспешил дать жёсткий ответ на эти утверждения, назвав их абсолютной неправдой.

"Вы это слышали?" Нет, потому что вас там не было! Это абсолютная неправда"

В официальном заявлении пресс-службы французского президента, говорилось, что формат встречи лидеров был согласован заранее и никаких нештатных ситуаций не возникало.

В Елисейском дворце подчеркнули: двусторонние переговоры Трампа и Зеленского анонсировали накануне, и все стороны были в курсе, что они пройдут именно в таком составе. К заявлению прилагался фрагмент теледебатов, где эксперты обсуждали первоначальную публикацию The Sun, а представители двора Макрона фактически обвинили британское издание в распространении фейковой информации.

По версии французской стороны, Эммануэль Макрон ещё до церемонии согласовал своё участие в нескольких параллельных встречах — не только с Трампом и Зеленским, но и с новым британским премьером Киром Стармером. В Париже настаивают на том, что никакой экспромт со стороны американского лидера не мог иметь места: расписание было чётким, и все его придерживались.

Одновременно Елисейский дворец выступил с более широким комментарием, осудив поток недостоверных сообщений, захлестнувший информационное пространство.

В заявлении подчёркивалось, что в условиях, когда на кону стоят жизни людей и глобальная безопасность, публикация непроверенных данных выглядит непристойно. Фактически, французская сторона дала понять: подобные "утечки" не просто вредят репутации политиков, но и дестабилизируют международную обстановку.

Что же касается самой встречи Трампа и Зеленского, её детали остаются полупрозрачными. Украинские и западные СМИ в субботу сообщили, что лидеры кратковременно пообщались на полях ватиканской церемонии. Так, телеканал Sky News, ссылаясь на ватиканские источники, передавал, что стороны якобы договорились о дополнительной встрече — но чуть позже, после всех официальных мероприятий.

Однако, по информации CNN, Трамп сразу после церемонии покинул Рим, не оставив времени для импровизированных переговоров. В итоге, подтверждения или опровержения этой договорённости из Белого дома не последовало.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

Кир Ро́дни Ста́рмер  — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Новая Сахара и ледяные полюса: Земля готовит двойной климатический удар
Наука и техника
Новая Сахара и ледяные полюса: Земля готовит двойной климатический удар Аудио 
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Домашние животные
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Последние материалы
Путин президент мира: возможный польский президент восхищается Путиным. Он признался в этом на публику
Наконец-то справедливость: Погребняк восхитил новый закон об алиментщиках
Елисейская лужа: Франция смеется с попыток Макрона оправдаться после унижения
Если у вас есть семена чиа, знайте, это настоящее сокровище: 5 способов использовать их дома
Маска сорвана: Панайотов признался, чем рисковал ради победы в шоу
Французская истерия: Трамп унизил Макрона, но Париж пытается держать лицо
Баклажаны будут как на выставке: что положить в лунку при посадке
Осторожно! Даже крошки в тостере могут стать причиной большого бедствия
Бегущий легион — трусость и война на аутсорсе. Наемник ВСУ рассказал правду о солдатах Украины
Дорогие средства для чистки? Забудьте их! Один лайфхак с фольгой сделает всё за вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.