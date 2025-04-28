Французская истерия: Трамп унизил Макрона, но Париж пытается держать лицо

По информации британской газеты The Sun, со ссылкой на известного специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг, президент США Дональд Трамп якобы намеренно не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к его разговору с Владимиром Зеленским.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Более того, по версии The Sun, Трамп якобы заявил, что Макрону "не следует здесь быть". Елисейский дворец, однако, поспешил дать жёсткий ответ на эти утверждения, назвав их абсолютной неправдой.

"Вы это слышали?" Нет, потому что вас там не было! Это абсолютная неправда"

В официальном заявлении пресс-службы французского президента, говорилось, что формат встречи лидеров был согласован заранее и никаких нештатных ситуаций не возникало.

В Елисейском дворце подчеркнули: двусторонние переговоры Трампа и Зеленского анонсировали накануне, и все стороны были в курсе, что они пройдут именно в таком составе. К заявлению прилагался фрагмент теледебатов, где эксперты обсуждали первоначальную публикацию The Sun, а представители двора Макрона фактически обвинили британское издание в распространении фейковой информации.

По версии французской стороны, Эммануэль Макрон ещё до церемонии согласовал своё участие в нескольких параллельных встречах — не только с Трампом и Зеленским, но и с новым британским премьером Киром Стармером. В Париже настаивают на том, что никакой экспромт со стороны американского лидера не мог иметь места: расписание было чётким, и все его придерживались.

Одновременно Елисейский дворец выступил с более широким комментарием, осудив поток недостоверных сообщений, захлестнувший информационное пространство.

В заявлении подчёркивалось, что в условиях, когда на кону стоят жизни людей и глобальная безопасность, публикация непроверенных данных выглядит непристойно. Фактически, французская сторона дала понять: подобные "утечки" не просто вредят репутации политиков, но и дестабилизируют международную обстановку.

Что же касается самой встречи Трампа и Зеленского, её детали остаются полупрозрачными. Украинские и западные СМИ в субботу сообщили, что лидеры кратковременно пообщались на полях ватиканской церемонии. Так, телеканал Sky News, ссылаясь на ватиканские источники, передавал, что стороны якобы договорились о дополнительной встрече — но чуть позже, после всех официальных мероприятий.

Однако, по информации CNN, Трамп сразу после церемонии покинул Рим, не оставив времени для импровизированных переговоров. В итоге, подтверждения или опровержения этой договорённости из Белого дома не последовало.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.



Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

