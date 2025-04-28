Мир погрузился во тьму: диверсия, теракт или саботаж, что стоит за тотальным блэкаутом Европы

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В четверг Испанию и Португалию накрыла волна отключений электроэнергии и телефонной связи, парализовав жизнь сразу нескольких крупных городов и затронув соседние страны.

Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Опоры электроснабжения

Причины этого энергетического коллапса пока остаются загадкой, но эксперты уже приступили к экстренному расследованию. По данным испанской газеты El Pais, Национальный институт кибербезопасности (INCIBE) проверяет версию о возможной кибератаке на энергетическую инфраструктуру региона.

Последствия сбоя оказались катастрофическими для систем жизнеобеспечения. Фактически остановилось движение общественного транспорта: в Мадриде и Барселоне прекратили работу метрополитены, и пассажирам пришлось экстренно эвакуироваться, покидая вагоны и выбираясь на поверхность, чтобы продолжить путь пешком.

Светофоры вышли из строя, что создало хаос на дорогах, а железнодорожное сообщение было серьезно нарушено в ключевых районах Испании и Португалии. Особенно пострадала столица Испании — Мадрид, где без электричества остался даже международный аэропорт.

Согласно хронологии событий, опубликованной El Pais, первые массовые отключения зафиксировали в 12:20 по местному времени (13:20 мск). Уже через несколько минут стало ясно, что проблема приобрела национальный масштаб. В зону бедствия попали не только мегаполисы вроде Барселоны, Валенсии и Севильи, но и небольшие города, включая Памплону. Телефонные сети по всей стране также рухнули, лишив людей возможности даже вызвать экстренные службы.

Государственная энергетическая компания Red Eléctrica de España (REE) оперативно ввела в действие аварийный план восстановления электроснабжения. По заявлению представителей REE, сейчас они координируют усилия с другими европейскими операторами, чтобы как можно быстрее локализовать и устранить неисправность.

По предварительной версии испанского госоператора, к отключениям мог привести внутренний технический сбой в энергосистеме, однако окончательные выводы еще предстоит сделать.

Но Испанией масштаб аварии не ограничился. Как передает La Vanguardia, сбои в электросетях зафиксированы в Португалии, Андорре и даже на юге Франции. Местные жители и туристы оказались в крайне затруднительном положении: без электричества, связи и транспорта целые районы фактически оказались отрезаны от мира. В социальных сетях уже начали появляться кадры многочасовых пробок, обесточенных больниц и застрявших в туннелях поездов.

Ситуация остается напряженной, и эксперты работают, чтобы установить истинную причину крупнейшего за последние годы энергетического кризиса в Западной Европе. Не исключается, что расследование растянется на дни, а то и недели — настолько сложным выглядит переплетение технологических и, возможно, кибернетических факторов.

Уточнения

Авария в энергосистеме — нарушение нормального режима всей или значительной части энергетической системы, связанное с повреждением оборудования, временным недопустимым ухудшением качества электрической энергии или перерывом в электроснабжении потребителей. Аварии в энергосистемах часто называют словом блэкаут (англ. blackout), в среде специалистов также используется термин системная авария.

