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Вечная борьба: Америка пойдет на все, чтобы сломить РФ

2:37
Мир

Политолог Ростислав Ищенко поделился своим взглядом на попытки Соединенных Штатов и России прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине, но на своих условиях.

США и Россия
Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
США и Россия

В беседе с читателями издания "Военное дело" он затронул весьма любопытный вопрос: не выгоднее ли США отказаться от посредничества в украинском вопросе, сославшись на неспособность конфликтующих сторон договориться, и тем самым негласно позволить России довести военную операцию до логического завершения.

По мнению Ищенко, консультации по Украине изначально были обречены на тупик. Стороны не могут сойтись на единой переговорной платформе, а без этого переговоры по существу даже не стартуют. В такой ситуации у России остаётся лишь один доступный метод решения проблемы — продолжать оказывать военное давление на Украину. Ищенко подчёркивает, что этот путь не стоит идеализировать или, наоборот, демонизировать — он просто единственный из возможных в сложившихся условиях.

Однако США, прекрасно осознавая эту расстановку сил, ведут свою игру. Их задача — максимально повысить цену победы для России, сделать её настолько высокой, чтобы Москва в итоге согласилась на мирное урегулирование, но на условиях Вашингтона.

Фактически, американцы стремятся создать для России неприемлемые издержки, которые бы заставили её сесть за стол переговоров с заранее проигрышной для себя позицией. Но и Россия, по словам Ищенко, не пассивный участник процесса. Она заранее выстраивает механизмы интеграции любых потенциальных украинских территорий, которые окажутся под её контролем, делая их частью своего экономического и политического пространства.

Расчёт России прозрачен: если интеграционные процессы запустятся достаточно эффективно, то США станет выгоднее принять российский сценарий урегулирования конфликта уже сейчас, вместо того чтобы годами финансировать и вооружать Украину, затягивая тем самым неопределённость.

Выходит, что за кулисами украинского кризиса идёт незримая борьба двух стратегий: США хотят диктовать условия мира, а Россия — сделать цену отказа от своей победы неподъёмной для американцев.

Пока что эта борьба ни одной из сторон не принесла окончательного успеха. Переговоры остаются лишь инструментом давления, а реальные действия на поле боя говорят о том, что активная фаза противостояния далека от завершения.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня". 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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