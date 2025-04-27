Газа на грани катастрофы: помощь заканчивается, цены растут

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В Газе рост цен на основные продукты питания, сокращение запасов медицинских принадлежностей и резкое сокращение распределения помощи грозят новыми катастрофическими условиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сектор газа

Гуманитарные организации распределили последнее из своих запасов муки и других продуктов питания по десяткам общественных кухонь. Склады гуманитарных групп были заполнены во время прекращения огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу в середине января и закончилось в начале марта. Теперь они пусты.

"Сейчас им нечего дать, поэтому, как только последние запасы будут израсходованы, кухни придется закрыть", — сказал один высокопоставленный чиновник ООН.

В течение нескольких часов после прекращения огня почти два месяца назад Израиль заблокировал ввоз продуктов питания, топлива, лекарств и других товаров в Газу. Десятки пекарен, которые обеспечивали хлебом сотни тысяч человек, уже закрылись. 47 общественных кухонь, которые предоставляют только чечевицу, простые макароны или рис, уже сократили порции.

"Этим людям, которые зависят от нас, грозит голод, если эта кухня закроется", — сказал Хани Абу Касим из благотворительной кухни Rafah Charity Kitchen в Газе.

Рынки по всему Газе почти пусты, и все, что продается, теперь слишком дорого для большинства. После окончания прекращения огня цена килограмма помидоров выросла в четыре раза до 8 долларов, сахар вырос в семь раз, а мука — в 10-15 раз. Мясо и молочные продукты недоступны.

Почти 70% Газы теперь охвачены приказами об эвакуации, выданными израильскими военными, или являются частью расширенной буферной зоны, контролируемой израильскими войсками. Более 400 000 человек были перемещены после прекращения огня.

Израильские чиновники оправдывают блокаду утверждениями о том, что ХАМАС регулярно крадет гуманитарную помощь, распределяя ее среди своих бойцов или продавая ее для сбора жизненно важных средств. Чиновники по оказанию помощи в Газе отрицают какие-либо масштабные кражи гуманитарной помощи в последние месяцы.

Уточнения

ХАМА́С (араб. حَمَاس‎, х̣ама̄с, дословно — «воодушевление»; полное название — араб. حَرَكَة اَلْمُقَاوَمَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ‎, Х̣аракат аль-Мук̣а̄вама аль-ʾИсла̄мийя, дословно — «Исла́мское движе́ние сопротивле́ния») — палестинская исламистская суннитская террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.

