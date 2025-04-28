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Письмо выжившего пассажира Титаника продали за рекордную сумму

0:57
Мир

На аукционе продали письмо пассажира Титаника, которому удалось выжить. Весточку приобрели за 400 тысяч долларов.

Аукцион
Фото: https://www.freepik.com
Аукцион

Письмо-карточку написали 10 апреля 1912 года, в день посадки владельца на корабль. На ней есть почтовые штемпели Квинстауна от 11 апреля 15:45 и Лондона от 12 апреля.

Его написал пассажир первого класса, полковник Арчибальд Грейси. Он описал свои первые впечатления от корабля.

"Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение", — написал он.

Полковник спасся, сумев продержаться на киле перевернутой лодки и даже написал впоследствии воспоминания о трагедии. Но с последствиями переохлаждения справится не смог — умер в декабре того же года, сообщает KP. RU.

Уточнения

«Тита́ник» (англ. RMS Titanic) — британский трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход, второй лайнер класса «Олимпик» компании «White Star Line».

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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