Письмо выжившего пассажира Титаника продали за рекордную сумму

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

На аукционе продали письмо пассажира Титаника, которому удалось выжить. Весточку приобрели за 400 тысяч долларов.

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

Письмо-карточку написали 10 апреля 1912 года, в день посадки владельца на корабль. На ней есть почтовые штемпели Квинстауна от 11 апреля 15:45 и Лондона от 12 апреля.

Его написал пассажир первого класса, полковник Арчибальд Грейси. Он описал свои первые впечатления от корабля.

"Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение", — написал он.

Полковник спасся, сумев продержаться на киле перевернутой лодки и даже написал впоследствии воспоминания о трагедии. Но с последствиями переохлаждения справится не смог — умер в декабре того же года, сообщает KP. RU.

Уточнения

«Тита́ник» (англ. RMS Titanic) — британский трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход, второй лайнер класса «Олимпик» компании «White Star Line».

