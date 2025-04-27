Тысячи людей выстраиваются в очередь, чтобы посетить могилу Папы Франциска на следующий день после похорон

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Тысячи людей выстроились в очередь, чтобы посетить гробницу Папы Франциска в базилике Санта-Мария-Маджоре на следующий день после того, как главы государств, королевские особы и сотни тысяч скорбящих посетили его похороны в Риме.

Фото: commons.wikimedia.org by Xonn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Папа Римский Франциск

Многие крестились и делали фотографии на свои телефоны, проходя мимо гробницы, отмеченной просто именем Франциск.

"Папа Франциск был для меня вдохновением, проводником", — сказал Элиас Каравалхал, житель Рима, который приехал "поблагодарить его за то, что он сделал".

Сусмида Мерфи, которая посетила город из своего дома в Индии, сказала: "Невероятно, что его больше нет с нами. Грустно, что мы не часто получаем таких пап". Многие из тех, кто оплакивал покойного папу, беспокоились о том, кто станет его преемником.

Ромина Каччиаторе, аргентинская переводчица, живущая в Италии, сказала, что Папа Франциск преобразовал Римско-католическую церковь в "что-то более нормальное, более человечное. Я беспокоюсь о том, что будет дальше".

Татьяна Альва из Перу, сказала, что Франциск был "очень добрым, скромным. Он использовал язык, понятный молодым людям. "Я не думаю, что следующий Папа может быть таким же, но я надеюсь, что он будет иметь открытый ум и реалистично относиться к проблемам, с которыми сталкивается мир прямо сейчас".

Специальная месса прошла в воскресенье утром на площади Святого Петра под руководством кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря Ватикана, который является фаворитом букмекеров на место Франциска.

По данным Ватикана, в мероприятии приняли участие около 200 000 человек. Более 220 кардиналов соберутся в Ватикане в понедельник утром, чтобы решить, когда начнется конклав по выборам следующего папы.

Только кардиналы в возрасте до 80 лет имеют право принять участие в конклаве, который начнет свои обсуждения после завершения девяти дней официального траура по Франциску.

Уточнения

Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanæ, итал. Stato della Città del Vaticano, также встречается использование названия госуда́рство-го́род Ватика́н) — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.

