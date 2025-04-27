Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подсолнечное масло и шрот подорожают — как это скажется на рынке
Королевский переворот в люксовом туризме: разгадываем тайны новых курортов Эрмиониды
Технологии будущего: опробуйте телепортацию, ученые на пороге открытия
Съел — и не стыдно: салат для тех, кто следит за собой, но любит поесть
Тысячи людей выстраиваются в очередь, чтобы посетить могилу Папы Франциска на следующий день после похорон
Как без крика и нервов научить кошку давать лапу
Дачная электричка СССР: битва за ведро малины
Земфира* мечтает о России? Блогер заметил важную деталь в поведении певицы
Хрен знает, что творится: лайфхаки для тех, кто устал воевать с упрямыми корнями

Россия отправляет помощь Ирану после смертоносного взрыва в порту

1:55
Мир

Президент России Владимир Путин был одним из первых мировых лидеров, предложивших помощь Ирану после мощного взрыва на контейнерном складе в ключевом порту недалеко от Ормузского пролива, направив в этот район несколько аварийных самолетов.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Даничев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Пожары все еще полыхали почти 24 часа после взрыва в гигантском порту Шахид Раджаи на юге Ирана, самом стратегически важном порту страны и главной артерии ее мировой торговли. Число погибших возросло по меньшей мере до 28, а число раненых возросло до более чем 1000.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетел в Бандар-Аббас, город в 20 милях к западу от порта в провинции Хормозган, чтобы получить информацию о ходе расследования и спасательной операции. В связи с распространением удушающего дыма и загрязнения воздуха по всей территории школы и офисы в Бандар-Аббасе были закрыты в воскресенье, сообщило государственное телевидение.

Министерство здравоохранения призвало жителей не выходить на улицу до дальнейшего уведомления и использовать защитные маски.

По предварительным данным, взрыв, по-видимому, был несчастным случаем, а не преднамеренной атакой. Прокуратура Тегерана заявила, что предъявила обвинения различным СМИ разных политических убеждений, что отражает обеспокоенность чиновников предположениями о том, что взрыв был актом террора или следствием ошибок армии.

На кадрах видеонаблюдения, циркулирующих в иранских СМИ, видно, что локальный пожар начался через пять минут после полудня в одном контейнере, а затем быстро распространился на другие контейнеры. Затем в течение двух минут происходит мощный взрыв, в результате которого камера выходит из строя.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Недвижимость
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать Аудио 
Сенсорный экран под запретом? В ЕС приняли неожиданное решение для всех авто
Авто
Сенсорный экран под запретом? В ЕС приняли неожиданное решение для всех авто Аудио 
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Шоу-бизнес
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917 Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Последние материалы
Тысячи людей выстраиваются в очередь, чтобы посетить могилу Папы Франциска на следующий день после похорон
Как без крика и нервов научить кошку давать лапу
Дачная электричка СССР: битва за ведро малины
Россия отправляет помощь Ирану после смертоносного взрыва в порту
Земфира* мечтает о России? Блогер заметил важную деталь в поведении певицы
Девять человек погибли в Ванкувере в результате нападения, премьер заявил, что Канада убита горем
Хрен знает, что творится: лайфхаки для тех, кто устал воевать с упрямыми корнями
Духи пахнут странно? Возможно, проблема не в них, а в вас
Коронавирус и иммунная память: что происходит с организмом после болезни
Цилиндры как наждачка: как возникают задиры в двигателе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.