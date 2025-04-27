Россия отправляет помощь Ирану после смертоносного взрыва в порту

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Президент России Владимир Путин был одним из первых мировых лидеров, предложивших помощь Ирану после мощного взрыва на контейнерном складе в ключевом порту недалеко от Ормузского пролива, направив в этот район несколько аварийных самолетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Даничев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Пожары все еще полыхали почти 24 часа после взрыва в гигантском порту Шахид Раджаи на юге Ирана, самом стратегически важном порту страны и главной артерии ее мировой торговли. Число погибших возросло по меньшей мере до 28, а число раненых возросло до более чем 1000.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетел в Бандар-Аббас, город в 20 милях к западу от порта в провинции Хормозган, чтобы получить информацию о ходе расследования и спасательной операции. В связи с распространением удушающего дыма и загрязнения воздуха по всей территории школы и офисы в Бандар-Аббасе были закрыты в воскресенье, сообщило государственное телевидение.

Министерство здравоохранения призвало жителей не выходить на улицу до дальнейшего уведомления и использовать защитные маски.

По предварительным данным, взрыв, по-видимому, был несчастным случаем, а не преднамеренной атакой. Прокуратура Тегерана заявила, что предъявила обвинения различным СМИ разных политических убеждений, что отражает обеспокоенность чиновников предположениями о том, что взрыв был актом террора или следствием ошибок армии.

На кадрах видеонаблюдения, циркулирующих в иранских СМИ, видно, что локальный пожар начался через пять минут после полудня в одном контейнере, а затем быстро распространился на другие контейнеры. Затем в течение двух минут происходит мощный взрыв, в результате которого камера выходит из строя.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



