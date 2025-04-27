Девять человек погибли в Ванкувере в результате нападения, премьер заявил, что Канада убита горем

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Мир

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о смертельном инциденте в Ванкувере.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Он сказал, что, как и вся страна, он был "шокирован, опустошен и убит горем", услышав новости о смертельном инциденте в Ванкувере на музыкальном фестивале.

Марк Карни завершил свое выступление, сказав, что силу и стойкость филиппинского сообщества можно описать традицией помогать ближнему в духе гражданского сознания.

"Мы утешим скорбящих, мы позаботимся друг о друге, мы объединимся ради общей цели", — сказал он.

Уточнения

Ма́рк Джозеф Ка́рни (англ. Mark Joseph Carney; род. 16 марта 1965, Форт-Смит, Северо-Западные территории, Канада) — канадский и британский экономист, банкир, политический и государственный деятель.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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