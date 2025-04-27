Переговоры по-американски: дерзкий шаг Трампа на переговорах с Зеленским

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание на красноречивый эпизод, произошедший в Ватикане во время церемонии в Базилике Святого Петра.
По его мнению, американский президент Дональд Трамп направил ясный сигнал всем сторонникам эскалации конфликта на Украине, неожиданно оттеснив на задний план президента Франции Эммануэля Макрона во время общения с Владимиром Зеленским.
Инцидент произошёл в субботу, накануне торжественных похорон в Риме. Перед запланированной аудиенцией с украинским лидером Трамп вёл короткую беседу с Макроном в Базилике Святого Петра.
Флориан Филиппо описал увиденное как "фантастическую сцену", ссылаясь на появившийся в СМИ видеоролик события. Согласно записи, изначально для участников беседы были приготовлены три стула — для Трампа, Макрона и Зеленского. Однако в итоге стул французского президента оказался пустым: Макрон попросту был "вычеркнут" из разговора.
По мнению Филиппо, таким неформальным жестом Трамп фактически дал понять мировому сообществу простую мысль: "пора спасать мир, отстранив от принятия решений ястребов, которые лишь подливают масла в огонь украинского конфликта". Фактически, американский лидер продемонстрировал, что не намерен рассматривать позицию Франции как ключевую в данном вопросе.
Сама встреча Трампа и Зеленского продлилась всего 15 минут. Как передавал телеканал Sky News, стороны условились продолжить переговоры после церемонии похорон, но этого так и не случилось.
Собор Святого Петра — католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана, вторая по площади христианская церковь в мире (после Нотр-Дам-де-ла-Пэ (Ямусукро)).
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