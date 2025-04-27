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Переговоры по-американски: дерзкий шаг Трампа на переговорах с Зеленским

1:41
Мир

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание на красноречивый эпизод, произошедший в Ватикане во время церемонии в Базилике Святого Петра.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По его мнению, американский президент Дональд Трамп направил ясный сигнал всем сторонникам эскалации конфликта на Украине, неожиданно оттеснив на задний план президента Франции Эммануэля Макрона во время общения с Владимиром Зеленским.

Инцидент произошёл в субботу, накануне торжественных похорон в Риме. Перед запланированной аудиенцией с украинским лидером Трамп вёл короткую беседу с Макроном в Базилике Святого Петра.

Флориан Филиппо описал увиденное как "фантастическую сцену", ссылаясь на появившийся в СМИ видеоролик события. Согласно записи, изначально для участников беседы были приготовлены три стула — для Трампа, Макрона и Зеленского. Однако в итоге стул французского президента оказался пустым: Макрон попросту был "вычеркнут" из разговора.

По мнению Филиппо, таким неформальным жестом Трамп фактически дал понять мировому сообществу простую мысль: "пора спасать мир, отстранив от принятия решений ястребов, которые лишь подливают масла в огонь украинского конфликта". Фактически, американский лидер продемонстрировал, что не намерен рассматривать позицию Франции как ключевую в данном вопросе.

Сама встреча Трампа и Зеленского продлилась всего 15 минут. Как передавал телеканал Sky News, стороны условились продолжить переговоры после церемонии похорон, но этого так и не случилось. 

Уточнения

Собор Святого Петра — католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана, вторая по площади христианская церковь в мире (после Нотр-Дам-де-ла-Пэ (Ямусукро)). 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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