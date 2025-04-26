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Аграрная потребность: Европа зависима от поставок удобрений из РФ

3:42
Мир

Февраль принес неожиданную, но приятную новость российским экспортерам удобрений: по данным Евростата, обработанным аналитиками, наша страна поставила в страны Евросоюза продукции на рекордную с июля прошлого года сумму — 178,8 миллиона евро.

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

Это означает рост поставок за месяц на 8,4%, что выглядит особенно заметно на фоне общей экономической турбулентности. Доля российских компаний, по анализу РИА Новости, в европейском импорте удобрений вновь перешагнула порог в 25% и составила внушительные 26,2%. Иными словами, каждый четвертый килограмм удобрений, привезенный в ЕС, был российского производства.

В натуральном выражении успех тоже налицо: февральский объем продаж достиг 505 тысяч тонн, что примерно на 1% больше январского показателя. Это может показаться небольшим ростом, но в контексте жесткой конкуренции на рынке агрохимии каждый процент имеет значение. Россия уверенно сохранила за собой звание главного поставщика удобрений в Евросоюз, обойдя даже традиционных конкурентов. Так, Египет, занимающий вторую строчку рейтинга, смог поставить в ЕС продукции лишь на 127 миллионов евро, а Марокко, замыкающее тройку лидеров, — на 54,5 миллиона.

Интересно, что внутри Евросоюза предпочтения распределялись неравномерно. Традиционный "потребительский лидер" — Польша — хоть и сохранила первое место среди покупателей российских удобрений (68,2 миллиона евро), но слегка снизила закупки — на 1%.

В то же время другие страны продемонстрировали куда больший аппетит. Румыния, например, взлетела в статистике сразу в 4,6 раза, доведя объем импорта до 31,2 миллиона евро — максимального показателя с августа 2022 года. Немцы тоже не остались в стороне: Германия нарастила покупки почти на 10%, до 21,2 миллиона евро.

Отдельного упоминания достойны Словения и Нидерланды. Любопытен рывок Словении: эта небольшая страна увеличила импорт российских удобрений в 5,8 раза, достигнув отметки в 5,6 миллиона евро.

Голландцы тоже удвоили закупки, довезя свой показатель до 10,7 миллиона евро — лучшего результата с мая 2023 года. А вот Греция, напротив, резко "охладила" интерес к российской продукции: поставки рухнули почти в 19 раз, до символических 108 тысяч евро. Очевидно, сказались либо переориентация на других поставщиков, либо накопленные запасы.

В целом итоги февраля для российских экспортеров удобрений выглядят как стратегическая победа. Мало того, что наша страна лидирует по объему поставок, так еще и ближайшие соперники не могут похвастаться подобной динамикой. Египет и Марокко, хоть и сохраняют позиции, вряд ли способны в ближайшее время отобрать у России звание главного кормильца европейского сельского хозяйства. А значит, можно ожидать, что в ближайшие месяцы тренд продолжится — особенно если мировые цены на удобрения останутся на текущем уровне.

Уточнения

Евростат — статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами. Офис Eurostat находится в Люксембурге.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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