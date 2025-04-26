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Мост Америка-Европа: Трамп согласен на встречу с лидерами

Мир

По информации европейского дипломатического источника РИА Новости, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли принципиальной договоренности о проведении двусторонней встречи в обозримом будущем.

Урсула фон дер Ляйен
Фото: commons.wikimedia.org by Dati Bendo / European Union, 2025 / EC - Audiovisual Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Урсула фон дер Ляйен

Как уточнил собеседник агентства, соответствующий разговор между ними состоялся в Риме, хотя конкретная дата переговоров пока не определена. Стороны условились лишь о том, что диалог должен состояться "в ближайшее время", а логистические детали будут проработаны дополнительно. Это означает, что повестка дня встречи еще не сформирована, но сам факт согласия Трампа и фон дер Ляйен уже можно расценивать как важный сигнал.

Интересно, что ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо давала более осторожные комментарии на эту тему. Выступая на брифинге в Брюсселе, она подчеркивала, что у Урсулы фон дер Ляйен нет подтвержденных планов встреч с Дональдом Трампом на полях римского мероприятия. Однако, как выяснилось, европейская сторона все же рассчитывала на возможность импровизированного контакта с американским лидером. И эти ожидания оправдались.

Параллельно с договоренностью о переговорах с Трампом, у главы Еврокомиссии намечена еще одна встреча — на этот раз с Владимиром Зеленским. По подтверждению того же дипломатического источника, во второй половине дня в субботу фон дер Ляйен проведет переговоры с украинским лидером в Риме. 

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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