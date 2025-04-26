Международный троллинг: Трамп согласился на встречу с Зеленским и улетел с нее

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Слухи о возможной второй встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Ватикане активно циркулировали в кулуарах международного мероприятия — похорон папы римского Франциска.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Украинская сторона, по данным информированных источников, всерьез рассчитывала на продолжение диалога с американским лидером. Однако этим надеждам не было суждено сбыться.

Как стало известно из источников, близких к украинскому руководству, встреча так и не состоялась. Причина оказалась вполне прозаичной: Дональд Трамп скорректировал свой график таким образом, чтобы покинуть Ватикан сразу после завершения траурной церемонии, не задержавшись для двусторонних переговоров. Иными словами, американская сторона с самого начала не планировала продлевать свое присутствие в Риме ради отдельной беседы с Зеленским.

При этом в офисе украинского президента признают, что всерьез готовились к этой встрече и возлагали на нее определенные надежды. Очевидно, что киевское руководство рассчитывало обсудить с Трампом ключевые вопросы, связанные с военной помощью, дальнейшими шагами в рамках украинского конфликта и, возможно, инициативами по мирному урегулированию. Однако этим планам не было суждено сбыться.

Уточнения

Ватика́н — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.

