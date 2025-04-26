Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки, которые прилипают к сердцу: однажды выбрав, не отпустят уже никогда
Как выйти из сидячего образа жизни и сделать физические упражнения привычкой: 5 простых советов
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Безопасный загар: секрет правильной дозы витамина D
Татьяна Плаксина на пути к замужеству: почему Любовь Успенская пока не хочет знакомиться с её возлюбленным?
Эти тёплые месяцы наиболее выгодные для отпуска: так вы мало потеряете в зарплате
Ипотека на минимум: почему короткие сроки — это выгодно
Выращивание микрозелени: все, что нужно для здорового рациона прямо на подоконнике
В полку прибыло: Обломов* признан иноагентом

Агония проигравших: Германия запретила флаги СССР и РФ

2:02
Мир

В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне власти Берлина готовят вызывающее решение. Об этом сообщает издание URA. RU.

Флаг СССР над рейхстагом
Фото: commons.wikimedia.org by Mil.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг СССР над рейхстагом

По информации газеты Berliner Morgenpost, столичная полиция намерена ввести особый режим на период празднования 8 и 9 мая. Ожидается, что будет запрещено демонстрировать российские и советские флаги возле памятных мемориалов, посвящённых советским воинам.

Подобная мера уже применялась ранее, и теперь стражи порядка намерены вернуться к этой практике. Запрет будет оформлен в виде специального распоряжения, которое вступит в силу рано утром 8 мая и продлится до вечера следующего дня. География действия ограничений охватит районы Трептов, Митте и Панков — именно там расположены наиболее известные памятники, где традиционно собираются люди, чтобы почтить память павших солдат.

Интересно, что это решение берлинских властей происходит на фоне заявлений о готовящемся давлении на Россию в контексте празднования Дня Победы. Так, директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее предупреждал, что некоторые западные государства, в частности Польша и страны Прибалтики, вынашивают планы сорвать или хотя бы осложнить проведение торжественных мероприятий в честь годовщины окончания войны. Более того, Европейский союз фактически призвал свои страны дистанцироваться от официальных празднований в Москве 9 мая.

Запрет на демонстрацию российской символики в Берлине можно рассматривать как часть более широкого тренда, когда политика всё сильнее влияет на сохранение исторической памяти. Власти Германии, очевидно, стремятся избежать любых проявлений, которые могли бы быть восприняты как прославление советского прошлого, даже несмотря на то, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма.

Уточнения

День Побе́ды — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Новости спорта
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы Аудио 
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Авто
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Последние материалы
Татьяна Плаксина на пути к замужеству: почему Любовь Успенская пока не хочет знакомиться с её возлюбленным?
Эти тёплые месяцы наиболее выгодные для отпуска: так вы мало потеряете в зарплате
Ипотека на минимум: почему короткие сроки — это выгодно
Выращивание микрозелени: все, что нужно для здорового рациона прямо на подоконнике
В полку прибыло: Обломов* признан иноагентом
Район-призрак в Рио ожил: место, где каждая брусчатка помнит больше, чем учебники истории
Нефтяной прорыв под прикрытием: как иностранные суда помогли России достичь 423 тыс. тонн
Кухня СССР. Существовал ли советский фастфуд?
Агония проигравших: Германия запретила флаги СССР и РФ
Устали возиться с рассадой? Томаты можно вырастить без неё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.