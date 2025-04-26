Такой контент точно взорвёт соцсети! В мире появился первый дрон-шеринг

В китайской провинции Юньнань можно взять дрон на прокат и поснимать себя на видео, чтобы пополнить соцсети контентом.
Аренда дрона стоит примерно в 19,9 юаней (220 рублей) за 15 минут и 39,9 юаней (445 рублей) за 30 минут.
После использования беспилотник нужно вернуть обратно или продлить аренду, все как и с аппаратами для зарядки гаджета.
Всего в аппарате лежат пять дронов DJI, и чтобы воспользоваться одним из них, нужно отсканировать QR-код.
Свобо́дный конте́нт свобо́дная информа́ция, также свобо́дное содержи́мое/содержа́ние или свобо́дные материа́лы — любое функциональное произведение, произведение искусства или другой творческий материал и его содержание, правовое окружение которых обеспечивает их свободное использование, развитие и распространение.
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