Довольный Трамп: реакция Америки на переговоры с Россией

В минувшую пятницу в Кремле состоялась трехчасовая встреча президента России Владимира Путина с Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США Дональда Трампа.
Это уже не первая беседа российского лидера с Уиткоффом — предыдущая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. По итогам встречи в Москве Дональд Трамп выразил удовлетворение ее результатами, отметив, что Уиткофф провел переговоры на высоком уровне.
По словам американского президента, его спецпосланник вернулся из России с позитивными впечатлениями. Трамп подчеркнул, что переговоры Уиткоффа с Путиным носили конструктивный характер и прошли в дружественной атмосфере. Фактически, Белый дом уже дал понять, что считает поездку своего эмиссара в Москву продуктивной, а сам Уиткофф получил четкие сигналы для дальнейшего развития диалога между двумя странами.
Напомним, что миссия Уиткоффа заключается в поддержании постоянной связи между Кремлем и Белым домом, особенно в периоды напряженности в двусторонних отношениях. Его регулярные визиты в Россию — часть усилий по стабилизации и улучшению взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном, которые в последние годы переживают не лучшие времена.
Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.
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