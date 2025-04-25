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Довольный Трамп: реакция Америки на переговоры с Россией

Мир

В минувшую пятницу в Кремле состоялась трехчасовая встреча президента России Владимира Путина с Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Это уже не первая беседа российского лидера с Уиткоффом — предыдущая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. По итогам встречи в Москве Дональд Трамп выразил удовлетворение ее результатами, отметив, что Уиткофф провел переговоры на высоком уровне.

По словам американского президента, его спецпосланник вернулся из России с позитивными впечатлениями. Трамп подчеркнул, что переговоры Уиткоффа с Путиным носили конструктивный характер и прошли в дружественной атмосфере. Фактически, Белый дом уже дал понять, что считает поездку своего эмиссара в Москву продуктивной, а сам Уиткофф получил четкие сигналы для дальнейшего развития диалога между двумя странами.

Напомним, что миссия Уиткоффа заключается в поддержании постоянной связи между Кремлем и Белым домом, особенно в периоды напряженности в двусторонних отношениях. Его регулярные визиты в Россию — часть усилий по стабилизации и улучшению взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном, которые в последние годы переживают не лучшие времена.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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