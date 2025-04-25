Симпатии к России: что стоит за визитом Уиткоффа в РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Москва и Вашингтон активизируют диалог по одному из самых острых вопросов международной повестки — украинскому кризису.

Фото: flickr.com by Adam Jones, Ph.D. - Global Photo Archive, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Российский флаг

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл важную деталь: спецпосланник Дональда Трампа, Стив Уиткофф, в четвёртый раз прибыл в Россию с рабочим визитом 25 апреля. По словам Ушакова, этот шаг подтверждает решимость Вашингтона найти пути урегулирования конфликта, который уже не первый год остаётся в центре внимания мировой общественности.

Ушаков подчеркнул, что поездка Уиткоффа в Москву входит в серию усилий американской администрации, направленных на стабилизацию ситуации на Украине. Фактически, четвёртый визит спецпосланника в Россию говорит о намерении Трампа найти выход из тупика, в который зашёл дипломатический процесс по Украине. Встреча прошла в Кремле, в ней участвовали, помимо Путина, два ключевых представителя российской стороны — Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф (англ. Steven Charles "Steve" Witkoff; род. 15 марта 1957, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

