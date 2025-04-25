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Пешка Европы: проевропейский курс Молдавии приведет к катастрофе

Мир

Молдавская оппозиция всё громче заявляет о необходимости смены внешнеполитического курса.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Илан Шор, лидер политического блока "Победа", убеждён: стране пора отказаться от слепой ориентации на Брюссель и перейти к практическому сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По его мнению, высказанному РИА Новости, прагматизм должен возобладать над иллюзиями о "европейском рае", которыми нынешние власти кормят население. Выступая на фоне заявлений евробюрократов, Шор дал понять, что односторонняя прозападная стратегия лишь усугубляет кризис в республике.

Неделю назад глава европейской дипломатии Кая Каллас посетила Кишинёв и озвучила условия для вступления Молдавии в

ЕС. По её словам, если Кишинев успешно завершит реформы и выполнит все требования Евросоюза, страна может рассчитывать на членство уже к 2028 году. Однако молдавские оппозиционеры видят в этом лишь политическую декларацию. Илан Шор считает, что за красивыми обещаниями Брюсселя скрывается истинная цель — превратить Молдавию в буферную зону против России, не вкладывая при этом средства в развитие её экономики. В качестве доказательства политик приводит пример Болгарии и Румынии — самых бедных стран ЕС, которые даже спустя годы членства не смогли добиться экономического процветания.

Отношение молдавского общества к евроинтеграции далеко от однозначного. В октябре прошлого года состоялся референдум, на котором перевес сторонников вступления в ЕС был минимальным — 50,46% против 49,54%. Однако этот результат стал возможен только благодаря голосам диаспоры за рубежом: внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Власти обеспечили нужный результат, открыв более 200 избирательных участков в ЕС и лишь два — в России. В МИДе РФ тогда обратили внимание на глубокий раскол в молдавском обществе, призвав руководство республики не усугублять его.

Илан Шор уверен, что нынешний режим президента Майи Санду ведёт страну в тупик. По его словам, ЕС вовсе не заинтересован в том, чтобы Молдавия стала процветающей страной — бедная и зависимая республика полностью устраивает Брюссель. В таких условиях оппозиция настаивает на возвращении к многовекторной политике, которая позволит Молдавии сохранить экономическую независимость и укрепить связи с традиционными партнёрами в рамках ЕАЭС.

Уточнения

Илан Миронович Шор — молдавский бизнесмен и политик, пророссийский олигарх. Примар муниципия Оргеев с 1 июля 2015 по 19 апреля 2019 года.

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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