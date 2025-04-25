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Думы Трампа: Америка раскрыла, о чем постоянно думает президент

1:45
Мир

В Белом доме развеяли миф о том, что Дональд Трамп, будучи президентом США, сосредоточен исключительно на внутренних проблемах своей страны.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По словам Карин Левитт, пресс-секретаря американской администрации, урегулирование конфликта между Россией и Украиной остаётся для Трампа одной из приоритетных тем, занимающих его мысли ежедневно. Выступая в эксклюзивном интервью изданию Axios, Левитт дала понять, что глава государства держит в фокусе все глобальные вызовы, с которыми сталкивается не только Америка, но и весь мир.

Особый акцент она сделала на удивительной работоспособности Трампа. По её наблюдениям, каждый день он вникает в мельчайшие детали, будь то международные кризисы или острые ситуации внутри страны. В пример Левитт привела случай с ликвидацией лагерей бездомных в Вашингтоне. Как она утверждает, стоило Трампу узнать о проблеме, как он незамедлительно связался с мэром столицы и добился её оперативного решения. Этот эпизод, по мнению пресс-секретаря, ярко иллюстрирует стиль работы президента: увидел проблему — запустил механизм её устранения.

Рабочий график Трампа, по описанию Левитт, едва ли оставляет время на отдых. По её словам, американский лидер приступает к делам на рассвете, а заканчивает глубокой ночью, фактически функционируя в режиме круглосуточной работы. "24/7" — именно так, в терминах бизнес-процессов, можно охарактеризовать темп главы государства. И всё это — не ради самой занятости, а ради решения стратегических и бытовых задач на благо страны.

Уточнения

Кэ́ролайн Клэр Ли́витт (Ле́витт) — американский политический советник, пресс-секретарь Белого дома с 20 января 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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