Секретные переговоры: Трамп не захотел делиться подробностями контактов с КНР

На фоне обострившихся торговых отношений между США и Китаем президент Дональд Трамп дал понять, что его диалог с председателем КНР Си Цзиньпином продолжается, хоть и за завесой секретности.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Белого дома, Трамп уклонился от конкретики относительно сроков своих последних переговоров с китайским лидером. Он лишь подчеркнул, что их беседы носят регулярный характер, но отказался комментировать, состоялся ли последний разговор до или после введения американских пошлин против Китая.

Такая осторожность в высказываниях вполне объяснима, учитывая напряженность момента. Ведь торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира уже начала сказываться на глобальном рынке. Однако Трамп выразил оптимизм по поводу будущих торговых соглашений. По его словам, переговоры движутся в конструктивном русле и обещают стать весьма успешными. Особенно он рассчитывает продвинуться в этом направлении во время предстоящего европейского турне.

Уточнения

Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

