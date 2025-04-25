Надежда на мир — в Кремле прошли переговоры с США

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В пятницу Москва стала центром внимания мировой дипломатии: на кремлёвской территории состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом.

Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ США и Россия

По информации из кремлёвской пресс-службы, встреча российского лидера с эмиссаром Белого дома началась около 14:10 по московскому времени. Ещё за полчаса до этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков давал понять журналистам, что Москва готова к переговорам, но никаких подробностей о повестке дня не раскрывал. Информацию об этом сообщает РИА Новости.

Но подготовка к этой встрече началась задолго до того, как кортеж въехал в Кремль. Ранее утром частный самолёт Bombardier Global 7500, отслеживаемый сервисом Flightradar24, пересёк российскую границу и приземлился во "Внуково-2".

По данным авиа-трекеров, борт вылетел из Флориды, проделав путь через несколько часовых поясов — и всё говорило о том, что Уиткофф действительно направляется в Москву с рабочим визитом. .

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

