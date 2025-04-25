В пятницу Москва стала центром внимания мировой дипломатии: на кремлёвской территории состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом.
По информации из кремлёвской пресс-службы, встреча российского лидера с эмиссаром Белого дома началась около 14:10 по московскому времени. Ещё за полчаса до этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков давал понять журналистам, что Москва готова к переговорам, но никаких подробностей о повестке дня не раскрывал. Информацию об этом сообщает РИА Новости.
Но подготовка к этой встрече началась задолго до того, как кортеж въехал в Кремль. Ранее утром частный самолёт Bombardier Global 7500, отслеживаемый сервисом Flightradar24, пересёк российскую границу и приземлился во "Внуково-2".
По данным авиа-трекеров, борт вылетел из Флориды, проделав путь через несколько часовых поясов — и всё говорило о том, что Уиткофф действительно направляется в Москву с рабочим визитом. .
Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.