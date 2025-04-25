Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глобальный кризис Nissan: цифры, которые заставят пересмотреть отношение к автогиганту
ТОП-5 самых опасных мест на планете Земля  
Один фрукт — десятки эффектов: что умеет обычный чернослив
Пешка Европы: проевропейский курс Молдавии приведет к катастрофе
ТО пройдено, но мотор на грани: 7 деталей, о которых забывают даже профи
Международный инцидент: Украина захватила чужой корабль
Думы Трампа: Америка раскрыла, о чем постоянно думает президент
Секретные переговоры: Трамп не захотел делиться подробностями контактов с КНР
Тихая война на клумбе: цветочные сочетания, которые уничтожат ваш сад

Надежда на мир — в Кремле прошли переговоры с США

1:12
Мир

В пятницу Москва стала центром внимания мировой дипломатии: на кремлёвской территории состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда ТрампаСтивом Уиткоффом.

США и Россия
Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
США и Россия

По информации из кремлёвской пресс-службы, встреча российского лидера с эмиссаром Белого дома началась около 14:10 по московскому времени. Ещё за полчаса до этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков давал понять журналистам, что Москва готова к переговорам, но никаких подробностей о повестке дня не раскрывал. Информацию об этом сообщает РИА Новости. 

Но подготовка к этой встрече началась задолго до того, как кортеж въехал в Кремль. Ранее утром частный самолёт Bombardier Global 7500, отслеживаемый сервисом Flightradar24, пересёк российскую границу и приземлился во "Внуково-2".

По данным авиа-трекеров, борт вылетел из Флориды, проделав путь через несколько часовых поясов — и всё говорило о том, что Уиткофф действительно направляется в Москву с рабочим визитом. .

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Сигнал без жезла — можно ли не остановиться: ответ, который удивит водителей
Авто
Сигнал без жезла — можно ли не остановиться: ответ, который удивит водителей Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Последние материалы
Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят
Думы Трампа: Америка раскрыла, о чем постоянно думает президент
Секретные переговоры: Трамп не захотел делиться подробностями контактов с КНР
Тихая война на клумбе: цветочные сочетания, которые уничтожат ваш сад
Надежда на мир — в Кремле прошли переговоры с США
Сожги 600 ккал за одно занятие: Pump-тренировка проработает каждую мышцу
ИИ, который анализирует сетчатку глаза: что можно узнать о здоровье, просто взглянув на неё
Без лежаков и кафе, но с мифами и лагуной: стоит ли ехать на Войдокилиа
Сын певицы Жасмин продал на Авито свои подарки и не захотел делиться выручкой
Снимите санкции с России: Верховная Рада поддержала США в вопросе Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.