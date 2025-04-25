Манящий восток: что обсуждали Россия и Турция на переговорах

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В Стамбуле состоялась встреча делегаций России и Турции, посвящённая одному из самых острых вопросов международной повестки — обеспечению безопасности на Ближнем Востоке.

Фото: commons.wikimedia.org by Kerlos93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Страна Оман, Средний Восток

Консультации, начавшиеся в 10:00 по московскому времени, стали очередной попыткой двух стран синхронизировать усилия по стабилизации ситуации в регионе.

По информации из турецкого внешнеполитического ведомства, российскую делегацию возглавлял Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел РФ, тогда как турецкую сторону представлял его коллега Нух Йылмаз. Об этом пишут РИА Новости.

Основное внимание на переговорах было приковано к двум узловым конфликтам — в Сирии и Палестине. Эти многолетние очаги напряжения давно требуют согласованных действий мирового сообщества, и Москва с Анкарой, будучи ключевыми игроками в регионе, стремятся выработать общую стратегию.

Как стало известно из дипломатических источников, стороны детально обсудили не только текущую обстановку, но и перспективы налаживания конструктивного сотрудничества. Особый акцент был сделан на том, что без тесной координации усилий всех вовлечённых государств добиться долгосрочного мира в регионе попросту невозможно.

Уточнения

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

