Сбежавшая сделка: Трамп в очередной раз обещает в скором времени закончить конфликт

На фоне продолжающегося конфликта на Украине появились признаки осторожного оптимизма относительно перспектив мирного урегулирования.
Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов, поделился с журналистами оценкой хода переговоров, отметив, что участники диалога вплотную приблизились к выработке взаимоприемлемого соглашения. По его мнению, несмотря на отсутствие жёстких временных рамок, стороны стремятся как можно скорее прийти к результату.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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