Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Думы Трампа: Америка раскрыла, о чем постоянно думает президент
Секретные переговоры: Трамп не захотел делиться подробностями контактов с КНР
Тихая война на клумбе: цветочные сочетания, которые уничтожат ваш сад
Надежда на мир — в Кремле прошли переговоры с США
Сожги 600 ккал за одно занятие: Pump-тренировка проработает каждую мышцу
ИИ, который анализирует сетчатку глаза: что можно узнать о здоровье, просто взглянув на неё
Без лежаков и кафе, но с мифами и лагуной: стоит ли ехать на Войдокилиа
Сын певицы Жасмин продал на Авито свои подарки и не захотел делиться выручкой
Снимите санкции с России: Верховная Рада поддержала США в вопросе Крыма

Сбежавшая сделка: Трамп в очередной раз обещает в скором времени закончить конфликт

0:30
Мир

На фоне продолжающегося конфликта на Украине появились признаки осторожного оптимизма относительно перспектив мирного урегулирования.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп

Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов, поделился с журналистами оценкой хода переговоров, отметив, что участники диалога вплотную приблизились к выработке взаимоприемлемого соглашения. По его мнению, несмотря на отсутствие жёстких временных рамок, стороны стремятся как можно скорее прийти к результату.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Наука и техника
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества Аудио 
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день
Еда и рецепты
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день Аудио 
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Новости спорта
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Последние материалы
Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят
Думы Трампа: Америка раскрыла, о чем постоянно думает президент
Секретные переговоры: Трамп не захотел делиться подробностями контактов с КНР
Тихая война на клумбе: цветочные сочетания, которые уничтожат ваш сад
Надежда на мир — в Кремле прошли переговоры с США
Сожги 600 ккал за одно занятие: Pump-тренировка проработает каждую мышцу
ИИ, который анализирует сетчатку глаза: что можно узнать о здоровье, просто взглянув на неё
Без лежаков и кафе, но с мифами и лагуной: стоит ли ехать на Войдокилиа
Сын певицы Жасмин продал на Авито свои подарки и не захотел делиться выручкой
Снимите санкции с России: Верховная Рада поддержала США в вопросе Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.