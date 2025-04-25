Сбежавшая сделка: Трамп в очередной раз обещает в скором времени закончить конфликт

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На фоне продолжающегося конфликта на Украине появились признаки осторожного оптимизма относительно перспектив мирного урегулирования.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дональд Трамп

Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов, поделился с журналистами оценкой хода переговоров, отметив, что участники диалога вплотную приблизились к выработке взаимоприемлемого соглашения. По его мнению, несмотря на отсутствие жёстких временных рамок, стороны стремятся как можно скорее прийти к результату.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

