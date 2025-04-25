Спасение нации: Трамп и его намерения увеличить собственную власть

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Дональд Трамп, занимающий пост президента США, дал интервью журналу Time, которое было опубликовано в пятницу.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

В беседе с журналистами он развеял опасения относительно своих намерений расширить полномочия главы государства. По мнению Трампа, он не стремится узурпировать власть, а лишь действует в рамках тех полномочий, которые изначально были определены конституцией страны. Трамп подчеркнул, что не чувствует за собой вины в превышении властных полномочий, поскольку просто использует их так, как они были задуманы изначально.

Особое внимание в интервью американский лидер уделил первым 100 дням работы своей администрации, результаты которых он оценил как весьма значительные. Особенно заметны, по его словам, достижения в области внешней торговли. Трамп напомнил, что ранее Соединенные Штаты ежегодно теряли около 2 триллионов долларов из-за невыгодных торговых соглашений.

Он назвал такую ситуацию неустойчивой и подчеркнул, что кто-то должен был наконец взять ситуацию под контроль. По его мнению, США слишком долго выступали в роли мирового донора, поддерживая экономики других стран и неся от этого значительные убытки.

Ситуация, по словам Трампа, изменилась с приходом его администрации, которая пересмотрела подход к международной торговле. В частности, были введены значительные пошлины на импорт — 25% на автомобили, сталь и алюминий. Именно эти меры, считает Трамп, начали приносить свои плоды. Он признал, что нынешняя волатильность фондовых рынков связана с периодом адаптации к новым реалиям, однако в целом экономика уже демонстрирует уверенный рост и приносит внушительные доходы, благодаря пересмотренным торговым условиям.

Напомним, что одним из первых шагов Трампа на пути реформирования торговли стало подписание в феврале указа о введении пошлин в размере 25% на все поставки стали и алюминия в США. Эта мера вызвала широкий резонанс в мире, но, по убеждению американского лидера, она была жизненно необходима для восстановления баланса в торговых отношениях страны.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

