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Мост Америка-Россия: Кремль раскрыл подробности встречи с Уиткоффом

0:54
Мир

В Кремле продолжается закрытая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

США и Россия
Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
США и Россия

Об этом РИА Новости подтвердил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о статусе переговоров. Песков лишь подтвердил факт продолжения встречи, не раскрыв никаких подробностей о ходе дискуссии.

Переговоры проходят в одном из залов Кремля, куда помимо Уиткоффа допущен крайне ограниченный круг российских официальных лиц. С российской стороны в обсуждении участвуют два ключевых представителя администрации президента: Юрий Ушаков, помощник Путина по международным делам, и Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

Подчеркивается, что по итогам встречи есть значительный прогресс. 

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф (англ. Steven Charles "Steve" Witkoff; род. 15 марта 1957, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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