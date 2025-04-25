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Будущее Востока: судьбоносный диалог России и Турции

1:31
Мир

В Стамбуле завершились арабо-турецко-российские консультации по наиболее острым вопросам Ближнего Востока. Встреча, инициированная Анкарой, длилась несколько часов и прошла за закрытыми дверями.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

По информации источников РИА Новости в дипломатических кругах, стороны обсуждали ключевые региональные проблемы — прежде всего ситуацию в Сирии и Палестине, где годами не стихают вооружённые конфликты и гуманитарные кризисы.

Российскую делегацию возглавлял Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел, курирующий африканское и ближневосточное направления. Со стороны Турции переговоры вёл Нух Йылмаз, занимающий аналогичный пост в турецком МИД. Как стало известно, консультации начались утром в стамбульском центре международных конференций, а уже к середине дня стороны объявили о завершении дискуссий.

По словам турецкого дипломатического источника, встреча прошла в конструктивном ключе, хотя многие детали переговоров пока не разглашаются. Как отметил собеседник агентства, сейчас стороны готовятся к совместному заявлению для прессы, в котором, вероятно, будут обозначены общие подходы к урегулированию региональных конфликтов.

Особое внимание, судя по предварительной повестке, уделялось перспективам нормализации обстановки в Сирии, где за годы войны не удалось добиться устойчивого перемирия, а также эскалации насилия на палестинских территориях.

 

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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