Будущее Востока: судьбоносный диалог России и Турции

В Стамбуле завершились арабо-турецко-российские консультации по наиболее острым вопросам Ближнего Востока. Встреча, инициированная Анкарой, длилась несколько часов и прошла за закрытыми дверями.
По информации источников РИА Новости в дипломатических кругах, стороны обсуждали ключевые региональные проблемы — прежде всего ситуацию в Сирии и Палестине, где годами не стихают вооружённые конфликты и гуманитарные кризисы.
Российскую делегацию возглавлял Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел, курирующий африканское и ближневосточное направления. Со стороны Турции переговоры вёл Нух Йылмаз, занимающий аналогичный пост в турецком МИД. Как стало известно, консультации начались утром в стамбульском центре международных конференций, а уже к середине дня стороны объявили о завершении дискуссий.
По словам турецкого дипломатического источника, встреча прошла в конструктивном ключе, хотя многие детали переговоров пока не разглашаются. Как отметил собеседник агентства, сейчас стороны готовятся к совместному заявлению для прессы, в котором, вероятно, будут обозначены общие подходы к урегулированию региональных конфликтов.
Особое внимание, судя по предварительной повестке, уделялось перспективам нормализации обстановки в Сирии, где за годы войны не удалось добиться устойчивого перемирия, а также эскалации насилия на палестинских территориях.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
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