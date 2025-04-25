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Защитник Трамп: Америка пытается защититься от агрессивного мира

Мир

Дональд Трамп убеждён, что торговая политика США, основанная на введении пошлин, — это не протекционизм ради самого протекционизма, а вынужденная мера, направленная на защиту национальных интересов.

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

По его мнению, многолетняя практика свободной торговли обернулась для Америки колоссальными потерями. Трамп напомнил, что в последние годы страна ежегодно теряла около 2 триллионов долларов из-за неравноправных торговых соглашений и неконтролируемого импорта. Именно эти убытки, по его словам, и стали главным стимулом для пересмотра подходов к международной торговле.

В интервью журналу TIME Трамп отверг критику о том, что его тарифная политика вносит неопределённость и отпугивает инвесторов. Напротив, он считает, что бизнес не может игнорировать очевидный факт: если страна ежегодно теряет гигантские суммы, то долгосрочное планирование инвестиций становится попросту невозможным.

В таких условиях, заявил Трамп, руководство крупных корпораций вряд ли станет всерьёз вкладываться в будущее, не имея гарантий, что завтрашние правила игры не будут диктоваться интересами других государств, а не Америки.

Трамп также сослался на недавнюю встречу с топ-менеджерами крупнейших американских ритейлеров — Walmart, Home Depot и Target. По его словам, эти компании полностью поддерживают его торговую стратегию, признавая её правильной и отвечающей их собственным долгосрочным интересам.

Уточнения

Time — американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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