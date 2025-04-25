День без развала ЕС: Орбан рассекретил план Венгрии

Венгрия не намерена выходить из состава Европейского союза, несмотря на растущую критику Брюсселя со стороны Будапешта.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, подчеркнув, что его страна видит своей задачей не уход, а глубокую трансформацию ЕС.

По мнению Орбана, Евросоюз нуждается в серьёзных изменениях, чтобы вернуться к своим истокам. Он напомнил, что в момент присоединения Венгрии и Польши к ЕС брюссельские чиновники действительно работали на благо европейских народов, а не преследовали собственные интересы. Тогда, как считает венгерский лидер, границы между наднациональными структурами и внутренними делами государств не нарушались. Однако сейчас ситуация изменилась: Брюссель всё активнее вмешивается во внутриполитические процессы отдельных стран, в частности Польши и Венгрии.

Орбан убеждён, что вместе с его новой политической инициативой — партией "Патриоты Европы" — удастся перестроить Евросоюз на принципах, которые были заложены при его создании.

По его замыслу, это должно привести к восстановлению баланса между суверенитетом государств-членов и наднациональным регулированием. Фактически, венгерский премьер предлагает вернуть ЕС к более демократичной и децентрализованной модели, где решения принимаются не узким кругом чиновников, а с учётом интересов простых граждан.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан — венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года.

