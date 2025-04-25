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Игра в поддавки: хитрый план Китая в отношении США уже стал реализовываться

3:14
Мир

На фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем произошло событие, которое может переломить ход конфронтации.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

По данным телеканала CNN, ссылающегося на три независимых источника из сферы логистики и цепочек поставок, Китай отменил ответные пошлины на импорт некоторых категорий американских полупроводников. Это решение внезапно и официально нигде не анонсировалось, однако уже начинает менять расклад сил в одном из самых чувствительных сегментов рынка.

По информации, полученной CNN от менеджеров логистической компании Zhengnenliang Supply Chain, с четверга пошлины на восемь ключевых видов интегральных микросхем снижены до нуля.

Фактически, это означает, что американские производители полупроводников получили льготный режим на одном из крупнейших рынков сбыта — китайском. Однако официального подтверждения от властей КНР пока не последовало: ни Министерство иностранных дел Китая, ни таможенная служба не смогли или не захотели комментировать эту информацию. Возникает вопрос: было ли это намеренное "замалчивание" или просто несогласованность действий разных ведомств?

Ситуация обрастает ещё большим интригами, если вспомнить предысторию вопроса. Ещё недавно торговая война между США и Китаем казалась неостановимой: стороны накручивали пошлины до заоблачных уровней.

На пике конфликта дополнительные "взаимные" пошлины США на китайские товары достигли 125%, и Пекин ответил симметрично — те же 125% на американский импорт. Более того, Соединённые Штаты дополнительно ввели 20% пошлину на Китай за якобы недостаточную борьбу с наркотиками. В этих условиях любое ослабление тарифов выглядело невозможным.

Однако цепочка событий последних месяцев даёт подсказки. 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о "взаимных пошлинах" — базовой ставкой 10%, но для 57 стран с индивидуальными повышенными ставками, рассчитанными исходя из торгового дефицита Штатов с каждой из них. Цель была ясна: обнулить дисбалансы. Но уже 9 апреля Трамп внезапно объявил мораторий на эти повышенные ставки для более 75 стран, которые не ответили зеркальными мерами и запросили переговоры. Для них пошлина временно "заморозилась" на уровне 10% сроком на 90 дней. Китай, однако, был исключён из этого списка.

И вот теперь этот шаг Китая можно расценивать как первый реальный сигнал о готовности частично деэскалировать конфликт. При этом министр торговли США Говард Латник ранее проговорился, что Америка временно освободила от "зеркальных пошлин" импорт электроники и полупроводников, поскольку готовит секторальные пошлины — вероятно, ещё более точечные и чувствительные для Китая. Получается замкнутый круг: США грозят новыми пошлинами, а Китай внезапно сдаёт назад — но без официальных заявлений.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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