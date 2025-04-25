Пусть живет: Трамп назвал судьбу Зеленского при мирном соглашении

2:00 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе недавнего интервью американскому журналу Time президент США Дональд Трамп в корне пересмотрел свои прежние оценки шансов на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Напомним, ранее глава Белого дома неоднократно выражал сомнения в способности Владимира Зеленского найти компромисс с Россией, а его администрация и вовсе заявляла, что Киев движется "не в том направлении" в вопросе завершения войны. Однако теперь Трамп высказался вполне оптимистично: по его мнению, именно при нынешнем президенте Украины шансы на достижение мира наиболее высоки.

Такое заявление прозвучало особенно неожиданно на фоне предыдущих жёстких высказываний Трампа в адрес Зеленского. Ещё несколько месяцев назад американский лидер признавался, что ему куда сложнее иметь дело с украинским коллегой, чем он изначально рассчитывал.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и вовсе подвергла критике действия Киева, заявив, что украинское руководство не демонстрирует готовности идти на необходимые компромиссы ради мира. А сам Трамп предрекал Украине катастрофический сценарий: мол, если Зеленский не заключит мир в ближайшее время, страна может исчезнуть с карты уже через три года.

Однако в свежем интервью Time Трамп фактически дезавуировал часть своих мрачных прогнозов. На прямой вопрос журналистов, видит ли он перспективы урегулирования именно при Зеленском, американский президент ответил утвердительно.

"Да, я так думаю", — лаконично заявил он, пояснив свою позицию весьма дипломатично: раз Зеленский остаётся действующим президентом, значит, именно с ним придётся работать для достижения договорённостей. Более того, Трамп выразил уверенность, что "сделка будет заключена" — правда, не уточнив, о каких именно параметрах компромисса идёт речь.

Уточнения

Кэ́ролайн Клэр Ли́витт (Ле́витт) (англ. Karoline Claire Leavitt; род. 24 августа 1997, Аткинсон, Нью-Гэмпшир) — американский политический советник, пресс-секретарь Белого дома с 20 января 2025 года.

