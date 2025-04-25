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Украина на повестке дня: США раскрыли, о чем ведут диалог с Россией

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Мир

В эксклюзивном интервью журналу Time Дональда Трампа спросили о возможной закулисной дипломатии между Вашингтоном и Москвой — в частности, о том, ведут ли США с Россией переговоры по другим направлениям, помимо украинского кризиса.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Ответ главы Белого дома был однозначным — нет.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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