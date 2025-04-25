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Крым останется с Россией: Трамп поставил Украину на место

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Мир

В ходе недавнего интервью журналу Time президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поделился неожиданным взглядом на возможное урегулирование конфликта на Украине.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

По его мнению, один из ключевых аспектов будущей сделки уже фактически определён — речь идёт о статусе Крыма.

Трамп выразил убеждённость, что Владимир Зеленский осознаёт: возвращение полуострова в состав Украины едва ли возможно в рамках потенциального мирного соглашения. Глава Белого дома подчеркнул, что украинское руководство давно пришло к пониманию этого геополитического факта.

Фактически, Трамп обозначил, что де-факто Крым навсегда останется под юрисдикцией России, и это условие станет краеугольным камнем любого возможного компромисса.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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