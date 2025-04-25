Крым останется с Россией: Трамп поставил Украину на место

В ходе недавнего интервью журналу Time президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поделился неожиданным взглядом на возможное урегулирование конфликта на Украине.
По его мнению, один из ключевых аспектов будущей сделки уже фактически определён — речь идёт о статусе Крыма.
Трамп выразил убеждённость, что Владимир Зеленский осознаёт: возвращение полуострова в состав Украины едва ли возможно в рамках потенциального мирного соглашения. Глава Белого дома подчеркнул, что украинское руководство давно пришло к пониманию этого геополитического факта.
Фактически, Трамп обозначил, что де-факто Крым навсегда останется под юрисдикцией России, и это условие станет краеугольным камнем любого возможного компромисса.
Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.
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