Израильские военные признали, что их солдаты убили сотрудника ООН в секторе Газа

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Израильские солдаты признали убийство сотрудника Организации Объединенных Наций (ООН) танковым огнем в секторе Газа в марте этого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Chenspec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Израиля

Ранее они отрицали свою ответственность,

После того, как сотрудник ООН был убит, когда комплекс организации в Дейр-эль-Балахе был поврежден 19 марта, ЦАХАЛ заявила, что не наносила удар по объекту.

Однако армия обороны Израиля заявила, что первоначальные результаты расследования инцидента указывают на то, что ее войска на самом деле убили сотрудника ООН, ошибочно определив здание как содержащее "вражеское присутствие".

В заявлении говорится: "Здание было поражено из-за предполагаемого присутствия противника и не было идентифицировано силами как объект ООН", пишет BBC.

Инцидент, в результате которого погиб болгарский сотрудник ООН Марин Валев Маринов и были серьезно ранены еще пять сотрудников ООН, произошел на следующий день после того, как Израиль возобновил наступление на ХАМАС после провала двухмесячного прекращения огня.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля (ивр. צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל‎ — Цва хагана́ ле-исраэ́ль) или сокращённо ЦАХА́Л (ивр. צה״ל‎ — Ца́халь / Ца́аль) — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

