Пока Владимир Зеленский проводил переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Претории, некоторые политики осудили визит, протестующие собрались у правительственных зданий с плакатом "Позор вам, Рамафоса и Зеленский".
Зеленский прервал свой первый государственный визит в ЮАР, заявив, что он "немедленно вернется на Украину" после того, как в результате ночных российских атак в Киеве погибли люди, сообщает Al Jazeera.
Претория сохраняет нейтралитет в украино-российском конфликте, призывая обе стороны к диалогу.
Кстати, главная оппозиционная политическая партия ЮАР, партия uMkhonto weSizwe (MK) бывшего президента Джейкоба Зумы, открыто нацелилась на Украину, обвинив ее в нынешнем кризисе.
Матаме́ла Си́рил Рамафо́са (англ. Matamela Cyril Ramaphosa; род. 17 ноября 1952, Соуэто, ЮАС) — южноафриканский государственный, политический и профсоюзный деятель, предприниматель.
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