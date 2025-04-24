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Рамафоса принимает Зеленского под градом критики: вот что скрывает визит в ЮАР

Мир

Пока Владимир Зеленский проводил переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Претории, некоторые политики осудили визит, протестующие собрались у правительственных зданий с плакатом "Позор вам, Рамафоса и Зеленский".

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Зеленский прервал свой первый государственный визит в ЮАР, заявив, что он "немедленно вернется на Украину" после того, как в результате ночных российских атак в Киеве погибли люди, сообщает Al Jazeera.

Претория сохраняет нейтралитет в украино-российском конфликте, призывая обе стороны к диалогу.

Кстати, главная оппозиционная политическая партия ЮАР, партия uMkhonto weSizwe (MK) бывшего президента Джейкоба Зумы, открыто нацелилась на Украину, обвинив ее в нынешнем кризисе.

Уточнения

Матаме́ла Си́рил Рамафо́са (англ. Matamela Cyril Ramaphosa; род. 17 ноября 1952, Соуэто, ЮАС) — южноафриканский государственный, политический и профсоюзный деятель, предприниматель. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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