Трамп заявил об отсутствии преданности российско-украинскому конфликту: вот что на самом деле волнует политика

Президент США Дональд Трамп сказал, что не имеет преданности в российско-украинском конфликте.
Американский лидер пообщался с журналистами, приветствуя премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в Белом доме для переговоров.
На вопрос о непоколебимой поддержке Норвегией Украины Трамп ответил, что у него "нет преданности кому-либо".
"Я предан спасению жизней", — сказал Трамп.
Он заявил, что хочет спасти много людей, пишет The Guardian.
На вопрос, нашли ли они со Стёре что-либо общее по Украине, Трамп сказал, что норвежский премьер-министр "больше всего на свете хочет, чтобы люди перестали умирать… и он поможет нам положить этому конец".
Йонас Гар Стёре (норв. Jonas Gahr Støre; род. 25 августа 1960[…], Осло, Норвегия) — норвежский политический и государственный деятель.
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